KUDAKA 134.Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 134. Yönetim Kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş’in başkanlığında online olarak uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oktay Güven’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gerçekleşen toplantıda, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 2” isimli proje teklif çağrısına çıkılması, hazırlanan mali destek programı başvuru rehberinin kabul edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüş ve onayına sunulması kararlaştırıldı. Ayrıca, “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında sunulan projelerin değerlendirme raporlarının onaylanmasına ve başarılı projelerin ilan edilmesine, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda istihdam edilmek üzere 282930 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan yarışma sınavını kazanan 6 uzman ve 1 destek personelinin göreve başlamalarına karar verildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ve Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

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