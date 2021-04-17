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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Okay Memiş; ‘Erzurum’un turizm potansiyeli oldukça yüksek’

İHA

Vali Okay Memiş; ‘Erzurum’un turizm potansiyeli oldukça yüksek’

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.
Turizm Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, ‘Turizm, ülke ve şehir ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır’ dedi.
Toplumda farkındalık oluşturarak, turizmin önemine dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 1522 Nisan tarihlerinin “Turizm Haftası” olarak kutlandığını dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, ‘Ülkemizin zenginleşmesi, tanıtılması, devletimizin güçlenmesi için turizm önemlidir. Turizmi sadece sahil bölgeleriyle anmak doğru olmayacaktır. Turizm çeşitlendirilmiş olup, kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, doğa ve spor turizmi, kış turizmi, termal turizmi, sağlık turizmi ve tarihi alanlarda turizm bakımından önemli derecede katkı sağlamakta olup, birçok alanda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapabilecek imkânlarımız mevcuttur’ diye konuştu.
Erzurum’un ipek yolu üzerinde olup, tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezi kimliğine sahip olduğunu kaydeden Vali Okay Memeiş, ‘Erzurum birçok tarihi mekânı, eseri ve kültürel değeri içinde barındırmaktadır. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar sayısız kültür ve medeniyete ait kalıntılar bulanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri başta olmak üzere, İlhanlılar ve Saltuklulara ait birçok kıymetli eserimiz mevcuttur. Medeniyetlere beşiklik yapan Erzurum; coğrafi, iklimsel, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekmektedir.
Erzurum; ülkemizin, özellikle kış turizminin en önemli şehirlerinden biridir. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi kış sporlarını yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Atlama kuleleri, buz pateni salonları, buz hokeyi salonu, curling salonu, kayaklı koşu, biatlon pistleri ve konaklama tesisleriyle ülkemizde spor turizmi noktasında adeta bir cazibe merkezidir. Kar ve buz sporları yanında Erzurum yüksek irtifa kampları noktasında da hem yurt içinde hem de yurt dışından gelen farklı branşlardaki sporcuların adeta akın ettiği bir şehirdir.
İlhanlılar, Saltuklular, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen eşsiz eserlerimizden; Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi), Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Aziziye Tabyaları, Erzurum Kalesi, Rustempaşa Bedesteni ( Taşhan), Hasankale, İspir Kalesi, Oltu Kalesi, Tortum Kalesi, Yusuf Ziya Köşkü, Çobandede Köprüsü, Erzurum Evleri, şehrimizin başlıca önemli tarihi yapılarındandır. Atatürk Evi müzesi, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele müzesi kurtuluş mücadelemizin sembolleridir. Yine doğa güzelliklerimiz Tortum Şelalemiz, Narman Peribacaları, Yedi Göller, Hınıs Kanyonları, Yüzen Adalar doğal güzelliklerimizin başında gelmektedir. Ulu Camii, Narmanlı Camii, Lala Paşa Camii, Bakırcı Camii, Caferiye Camii, İbrahim Paşa Camii, Kurşunlu Camii, Muratpaşa Camii, Oşvank Kilsesi, Meryem Ana Klisesi şehrimizin dini anlamda gezilip görülmesi gereken muhteşem eserleri arasındadır. Kaplıcalar olarak Ilıca Kaplıcaları, Köprüköy (Deli Çermik), Pasinler, Nene Hatun Kaplıcaları ve daha nice güzel kaplıcalarımız bulunmaktadır’ dedi.
Yine Erzurum’a has lezzetler Çağ Kebap ve Kadayıf Dolması turistik bakımdan gelen misafirlerin tadabileceği yemekler oldununu anımsatan Vali Okay Memeiş daha sonra şunları kaydetti
‘Aynı zamanda ilimiz, Oltu taşından yapılan eşsiz hediyelik ürünler sunmaktadır. İlimiz bu gibi daha sayamadığımız nice önemli değerleri uhdesinde barındırmaktadır. Elbette bu tarihi, kültürel ve doğa miraslarımız bizlere eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda; Erzurum’un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Şehrimiz turizm güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk edecek, doğasıyla tarihi zenginlikleriyle, Doğu’nun en uğrak şehri olacağı kanaatindeyim. Erzurum’un sahip olduğu tüm bu değerler, misafirperver insanları ve kurumlarıyla turizmde bir marka kent olma noktasında her gün daha fazla mesafe kat etmektedir. Bu bağlamda; her konuda olduğu gibi turizmle alakalı attığımız her bir adımın ve projenin sürdürülebilir olması önemlidir.
Covıd19 salgını sebebiyle, alınan kısıtlamalardan ötürü birçok etkinliklerimizin yanı sıra ne yazık ki, Turizm Haftası etkinliklerinin de yapılamayacağından dolayı üzüntülüyüz. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tüm önlem ve kısıtlamalara uyulması; salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi halinde bulaş riski azalacaktır. Temennimiz odur ki, en kısa zamanda ülkemiz ve tüm insanlık âleminin bu salgın hastalıktan kurtulmasıdır.’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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