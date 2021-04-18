Havadan görüntülenen Demirdöven Barajı manzarasıyla nefesleri kesiyor

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Demirdöven Barajı havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen baraj eşsiz manzarasıyla nefes kesiyor.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Tımar Çayı üzerine 19861996 yılları arasında sulama yapmak amacıyla kurulan Demirdöven Barajı, eşsiz görüntüsüyle nefesleri kesiyor. Bahar aylarının gelmesiyle beraber daha da güzelleşen baraj, Pasinler ilçesinde yaşayan çiftçilerin de su kaynağı oluyor. Tımar Çayı üzerine inşa edilerek çiftçilerin su ihtiyacını gideren Demirdöve Barajı’nın suyu ise 83 kilometrekare alana ulaşıyor. Öte yandan hayvanlarını otlatmak için baraj çevresine gelen çobanlar da hayvanların su ihtiyacını barajdan gideriyor. Baraj havadan görüntülendi.

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