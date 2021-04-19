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Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için 23 Nisan gecesi düzenleyecek Güçlü UCİM, güçlü çocuklar

İHA

Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için 23 Nisan gecesi düzenleyecek Güçlü UCİM, güçlü çocuklar

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma akşamı, saat: 20.30’da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram’da büyük bir kampanya başlatacak. Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.
Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven’in de olduğu bir çok ünlü isim; 23 Nisan akşamı; saat: 20.30 itibarıyla; ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği’ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecek ünlüler, tüm operatörlerden; “UCİM” yazıp 8246’ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’nde mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinledi ve akabinde çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandı. Bu kısa filmler 20 Nisan’da sosyal medyada yayınlanacak ve istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak. Bu kampanya ile, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekilerek; istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak. Ülkenin 7 bölgesinde 16 şehrinde kurulacak temsilciliklerde ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen UCİM; bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşmış, eğitimler düzenleyerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamış bir dernektir.
Geniş kitleler tarafından paylaşılarak farkındalık oluşturulması planlanan ve 20 Nisan’da sosyal medyada yayınlanacak olan kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek.
UCİM’in finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumsal anlamda güçlendirmek amacıyla yürütülen ve T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan, Sivil Toplum Destek Programı’nın III. Dönemi kapsamında desteklenen; “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi, bu yardım gecesi ile dikkat çekici ve güçlü bir başlangıç yapmış olacak.
Türkiye’de 55 ilde, yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar binlerce okulda, pek çok üniversitede eğitim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi ve halen çalışmalarına devam ediyor. UCİM, aynı zamanda istismar davalarında ve ihbar hattına gelen dosyalarda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor. Ülkenin her yerinde çocuk istismarı ile mücadele eden UCİM, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi ile daha da güçlenerek sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

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