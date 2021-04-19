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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda yerini aldı

İHA

Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda yerini aldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, “Eğitim Her Yerde” sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının verimli kullanımı, kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hayata geçirildi.
Platform, "uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunulurken, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen araştırmalar doğrultusunda, kamu personelinin eğitim süreçlerinin takip edilebildiği, ölçülebildiği ve tüm kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek bir uzaktan eğitim portalı için yerli ve milli bir yazılım hazırlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunuldu.
Bu süreci başından beri takip eden Atatürk Üniversitesi, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmalarını Nisan 2021 tarihinden itibaren başlattı. Pilot çalışmaları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ATAUZEM) başlatan Atatürk Üniversitesi, personelin sisteme kaydedilmesinin ardından eğitimleri sırayla tüm üniversite genelinde uygulayacak.
“Amacımız; zamanı verimli bir şekilde kullanmak”
Uzaktan Eğitim Kapısının faydalarından bahseden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, zamandan ve mekandan tasarruf eden her projenin çerisinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi personelinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, personelin kurum içi eğitimlere katılımını zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde desteklemek ve böylece günümüzün en değerli kaynağı olan zamanın verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdan bazıları sürekli gelişim gayesiyle portal üzerinde istenilen zaman diliminde izlenebilen eğitim içerikleri üretilecek ve tüm Atatürk Üniversitesi personelinin kullanımına sunulacaktır. Eğitim içeriğinde; aday memur eğitimi, oryantasyon eğitimi, mesleki gelişim eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, mevzuat eğitimleri, insan kaynakları yönetimi eğitimleri, bilgi teknolojileri eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yüklenen diğer eğitimler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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