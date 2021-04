Kanadı kırık atmaca tedaviye alındı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde Mehmet Can Bedir (15), evlerinin bahçesinde bulduğu yaralı atmacayı babasıyla birlikte veterinere götürdü. Kanadı kırık Atmaca, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Cumhuriyet Mahallesi´nde oturan Mehmet Can Bedir, evlerinin bahçesinde besledikleri tavukları kontrol etmek için kümese giderken farklı bir ses duydu. Sesi takip eden Bedir, yerde hareketsiz yatan yaralı atmacayla karşılaştı. Mehmet Can Bedir, hemen babasına haber verdi. Babaoğlu, kuşu alarak tedavisi için veterinere götürdü. Kuşun, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edileceği belirtildi.

Mehmet Can Bedir, "Evimizin bahçesinde bir ses duydum. Sesi takip ettim ve yaralı kuşu gördüm. Yırtıcı bir kuşa benziyordu. Korktuğum için babama haber verdim ve veterineri aradı. Tedavisini yaptırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edeceğiz. Umarım tez zamanda iyileşir ve yeniden doğadaki yerini alır. İnsanların sokak hayvanlarına faydalı olması için mama veya bir tas su dışarıya koymaları gerekiyor. Çünkü onlar dışarıda kalıyorlar. Yırtıcı olabilirler ama sonuçta onların da canı var" diye konuştu.

Veteriner Hekim Barış Işıldak da, "Duyarlı vatandaşların getirmiş olduğu atmacanın ilk müdahalesini yaptık. Kontrollerin ardından kanadında kırık tespit ettik. Hayvanı iyileşince milli parklar yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

