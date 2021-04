Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Seligo, Vali Memiş’i ziyaret etti

Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Seligo, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Seligo’yu valilik girişinde karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Primoz Seligo Vali Okay Memiş ile bir süre görüştü.

Büyükelçi Primoz Seligo’ya Erzurum hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş, “Son zamanlarda çok değer verdiğimiz bir ülke. Karşılıklı kültürel ilişkilerimiz bulunmaktadır. Dost ve kardeş ülke olarak tanımlıyoruz. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin en önemli merkezi konumunda bulunan Erzurum ilidir. Anadolu’nun zirvesi deniliyor. 2 bin rakımda bulunan bir şehirdir. Dünyada bulunan az şehirlerden birisi konumundadır. Şehir merkezinde yaklaşık olarak 500 bin kişi yaşamaktadır. İlçeleri ile birlikte toplamda 1 milyona yakın insan yaşamaktadır. Erzurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kurtuluş harekatı Erzurum’dan başlamıştır. Sonra Samsun ve ardından da Amasya’dır. Erzurum askeri açıdan da stratejik konumda olan bir kenttir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir garnizon konumunda bulunmakta. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir şehirdir. İnsanların geçim kaynağı olarak birinci sırada hayvancılık gelmektedir. Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezi durumundadır. Türkiye’de bulunan toplam meraların yüzde 12’si Erzurum bulunuyor. Türkiye’de bulunan 81 il içerisinde en fazla mera veya yaylası olan il Erzurum’dur. 1 milyona yakın büyük baş hayvan varlığı vardır. Diğer bir geçim kaynağı turizmdir. Bunun yanında sanayi ve ticaretle de uğraşılıyor. Turizm olarak dünyada hava limanında indikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapılacak tek yer Erzurum’dur. Erzurum’da yaklaşık olarak 4 veya 5 ay civarında kayak yapma imkanı bulunuyor. Rusya ve Ukrayna’dan çok sayıda turist ilimize gelerek kayak yapma imkanı buluyor. Bir başka potansiyelimiz doğal güzelliklerimizdir. İlimizde ayrıca dünyaca ünlü Tortum Şelalesi bulunmaktadır. Narman Peri bacaları vardır" ifadelerini kullandı.

Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Primoz Seligo ise, “Türkiye çok güzel bir ülke, Erzurum’a ilk kez geldim. Slovenya ile ortaklaşa iş birliği olduğunu da düşünüyorum, özellikle kış turizmi çok ilgi çekici durumda. Sayın vali ile görüşmelerin ardından Erzurum Ticaret Odasında bir bina yapımı var oraya gidip görüşmeler yapılacak. Türkiye ve Slovenya ülkelerinin firmaları da hazır bulunacak. Burada ayrıca ekonomi ve ticari anlamda da görüşlerimiz olacak. Türkiye ve Slovenya ilişkilerinden çok memnunum. İki yıldır Türkiye’de bulunuyorum. Ülkeniz gerçekten çok güzel. Türkiye ve Slovenya ortaklaşa iş birliği açısından da ileri seviyede bir ilişkileri bulunmaktadır, her iki ülkeyi bağlayan bir başka konu ise kış turizmi. Kış turizmi Slovenya’nin önem verdiği bir alandır. Erzurum’da kış turizmi açısında önemli bir yere sahip. İş birliği ve ekonomik alanda sayın valiye katılıyorum ve bu benim Erzurum’a ilk ziyaretim. Bu nedenle ilk aşamada ikili potansiyeli açısında Slovenya olarak tarım sektöründe ve turizm sektöründe ileri aşamalar kaydedilecek. Slovenya ve Erzurum’da ki firmalar ile Mayıs ayı içerisinde Online bir toplantı yapılmasını düşünüyoruz. Yapılan toplantılardan sonra firmalar gerekli eşleşmeleri yaparak gerekli çalışmaları yapacaklardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş Büyükelçi Primoz Seligo’ya Oltu taşı tesbih ve Çifte Minareli Medrese maketini hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.