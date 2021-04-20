Erzurum'da fırtına; otomobil sürücüsünün uçan çatıdan kıl payı kurtulması kamerada



NARMAN (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Narman ilçesinde, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu. Ana caddeye düşen çatı, 1'i park halinde olan 2 araçta hasara neden olurken, kaldırımdakiler de kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobil sürücüsünün, çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Kentte, öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Narman'daki Sümmani Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatı, ana caddeye büyük gürültüyle düştü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ana caddeye düşen çatı, 1'i park halinde olan 2 araçta hasara yol açarken, kaldırımdakiler de kısa süreli panik yaşadı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün, çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Çatı düştüğü anda iş yerindeki müşterilerle ilgilendiğini söyleyen Hasan Kalyoncu, "Bir anda fırtına kıyamet koptu. Ne olduğunu tam anlayamadık. Kendimizi dışarı attığımızda şok olduk. İş yerimin önünde park halindeki aracın üzerinde resmen çatı vardı. Çatısı düşen bina, bize 30 metre kadar uzaklıkta. Oradan buraya nasıl geldi, hayret. İş yerindeki güvenlik kameralarına baktığımızda ise bir otomobilin saniyelerle kurtulduğunu gördük. Çok şükür, can kaybı yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Narman

2021-04-20 17:34:58



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