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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı Aydemir: ‘Bizim her halimiz hizmet üretmeye kodludur’ Aydemir: ‘Bunlar Yüce Milletimizi tanımıyor’ Aydemir: ‘Yalanlarla yürüyemezler’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı Aydemir: ‘Bizim her halimiz hizmet üretmeye kodludur’ Aydemir: ‘Bunlar Yüce Milletimizi tanımıyor’ Aydemir: ‘Yalanlarla yürüyemezler’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "128 milyar yalanıyla aslında 104 amiralin gece yarısı darbe hevesini kapatmaya çalışıyorlar." dedi. Basın Toplantısında muhalefet tarafından ortaya atılan iddiaları delilleriyle çürüten Milletvekili Aydemir, ‘Bunlar milleti tanımıyor, irfan kodlarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu yalanlarla biz yol yürüyoruz zannediyorlar. Yürüyemezler. ‘ vurgusunda bulundu.
Aydemir’den Sert Tepki
AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul İl Başkanının Aylan bebek olayıyla ilgili paylaşımına sert tepki gösterdi.
Aylan bebek için aylarca feveran ettiklerini, bunun insanlığın yüz karası bir görüntü olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Bunu bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletlerde dile getirdi. Bu utanç verici görüntüden hepimizin mesul olduğunu söyledi. Utanmadan, sıkılmadan bu işin sorumlusu olarak Sayın Cumhurbaşkanını gösteriyor. Vicdansızlığın zirve yaptığı durumdur bu. Yalan ve dedikodu bunların meşrebi. Milletimiz lehine en küçük bir gayretleri yoktur. Yaptıkları sadece iftira. Bunu kınıyorum." diye konuştu.
İlhan Kesici’nin Değerlendirmesi
Muhalefetin, bir yalanı sürekli köpürttüğünü dile getiren Milletvekili Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin "128 milyarın kaybı söz konusu değildir." açıklamasında bulunduğunu; ancak kendisine CHP içinde linç girişimi başlatıldığını söyledi.
Milletvekili Aydemir, "Hakikati söylediği için Kesici'yi tebrik ediyorum, ama sonrasında çark etmesi 'ben öyle demedim' demesi de ona yakışmamıştır Sadece mazur görüyoruz. Bu halini linçten kurtulabilmek için sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Cevizoğlu’nun Kanal İstanbul Açıklaması
Milletvekili Aydemir, ‘CHP’de bir başka isimde linçe tabi tutuldu, kimler tarafından Atatürk’e karşı olanlar tarafından. Atatürkçüyüm diyorlar ama Atatürk düşmanı bunlar. Bizim bildiğimiz Atatürk milli ve yerli bir simadır. Milli ve yerli bir liderdir. Eğer Atatürkçüyüm diyorsanız pkk ile iş tutamazsınız. Pkk bu milleti bölmeye çalışan bu devleti yok etmeye çalışan bir hain yapının adıdır. Eğer HDP ile müşterek hareket ediyorsanız pkk ile de örtülü bir biçimde berabersiniz demektir. Bunlar Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorlar. Hakikaten ehli vicdan sahibi bir gazeteci, bir yazar çıktı buna dönük düşüncelerini söyledi. Hulki Cevizoğlu bey. Kanal İstanbul’un vatanımızın milletimizin faydasına olduğunu mutlaka olması gerektiğini altını çizerek söyledi. Bir şeye vurgu yaptı, ‘Bunu bir gerçek Atatürkçü olarak söylüyorum’ dedi. ‘ diye konuştu
Millete Çağrı
Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu kürsülerden milletimize özellikle talepte bulunuyoruz, Allah aşkınıza hakikatlere yüreğimizi zihnimizi dimağımızı gözümüzü açık tutalım. Biz biliyoruz ki milletimiz elbette alesta vaziyette, hazır vaziyette bu olanı biteni takip ediyor, görüyor. Yalanı doğruyu tefrik ediyor. Ama bir daha milletimizin bunları tefekkür etmesini, düşünmesini bu zaviyeden de olaylara bakmasını ve etrafındaki olanları her bir bireyin vatandaşın aydınlatıcı tarzda konuşmasını özellikle talep ediyoruz. ‘ ifadesini kullandı.
KKTC’de Kuran Kursu Kapatma Kararına Tepki
Basın toplantısında KKTC Anayasa Mahkemesi tarafından Kuran Kurslarının kapatılmasına yönelik karara tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Bunların uçları her yeri sarmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan son hadiseyi biliyoruz. Kuran kurslarının yasaklatılmasına dair bir karar çıkarttılar. Özellikle yapılıyor ve buradan da onlara bir destek çıkıyor. Sözüm ona bunların aydın diye tanımlanacak isimleri diyorlar ki, ‘KKTC’de yaptılar da burada yapamıdık’ diyorlar. ‘Yazık bize’ diyorlar. Böylesine bir hayıflanma içerisindeler. ‘ kaydını düştü.
128 Milyar Dolar Yalanı
"128 milyar yalanıyla aslında 104 amiralin gece yarısı darbe hevesini kapatmaya çalışıyorlar." ifadesini kullanan Aydemir, "Siyasette bunların koçbaşı CHP. Bunların, eski vesayet odaklarıyla ortaklıkları hiç bitmedi, devam ediyor. Her türlü açıklamaya rağmen yalana devam ediyorlar. Çünkü bunlara ders veren gazeteci, aşikar biçimde söyledi: 'Abartılı ve basit yalan söyleyin. Sonra oturun kitlelerin size inanmış halini seyredin' diyor. CHP'nin ortakları HDP ve İYİ Parti de aynı yolda yürüyorlar. Birbirlerinden farkları yok. Söylemleri ve yürüyüş tarzları ayrı. Şu anki muhalefet anlayışı, diktatoryal yapının esaslı konuşlanmış halidir." dedi.
Milletimizin İrfan Kodlarını Bilmiyorlar
Basın Toplantısında muhalefet tarafından ortaya atılan iddiaları delilleriyle çürüten Milletvekili Aydemir, ‘Bunlar milleti tanımıyor, irfan kodlarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu yalanlarla biz yol yürüyoruz zannediyorlar. Yürüyemezler. ‘ vurgusunda bulundu.
Bu Hizmetlerin Eşi ve Benzeri Yoktur
‘Bizim her halimiz hizmet üretmeye kodludur’ diyen Milletvekili Aydemir, Salgının ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’de yatırımların artan biçimde devam ettiği, salgınla mücadele kapsamında sosyal destek uygulamalarının gerçekleştirildiğini, vefa destek gruplarının 21 milyonu aşkın hizmet sayısına ulaştığını açıklayarak, ‘Bu hizmetlerin eşi ve benzeri yoktur. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir hizmeti göremezsiniz. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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