Dilek Palabıyık: “Dilek Home Style beklentilerin üzerinde bir başarı elde etti”

Geçtiğimiz yıl Osmanbey’de Dilek Home Style adlı mağazasının açılışını gerçekleştiren Dilek Palabıyık, "Bu kadar yoğun ilgiyi ben de beklemiyordum. Ama mağazamız beklentinin üzerinde bir başarı elde etti. İnternet satışlarımız da buna paralel olarak beklentinin üzerinde seyrediyor” dedi.

Yakın çevresi ve takipçileri tarafından desteklenerek bu sektöre adım atan Dilek Palabıyık, kendisine güvenenleri mahcup etmediği için mutlu olduğunu da “Kendi zevkimi yansıtan giyim tarzım ve dekorasyon fikirlerim ile yakın çevrem tarafından beğeniliyordum. Hatta bu sektörde güzel çalışmalara imza atacağım konusunda iddiaya girenler bile vardı. Benim bu sektöre girmeme vesile olan herkese teşekkür ediyorum“ şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Dilek Home Style sadece kıyafet ve tasarım objeler satmadığını belirten Palabıyık, "Aynı zamanda kendi dekorasyon fikirlerinizi oluşturmanız için gerekli olan materyalleri de satıyor. Bu sayede tasarımcılara bağlı kalmadan siz de kendi fikirlerinizi uygulama imkânı buluyorsunuz” diye konuştu.

İlk olarak internet üzerinden satışa başlayan Palabıyık “Pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları gerçekleşiyor. İnsanlar bu dönemde evde kalmanın daha güvenli olduğunu nihayet anladı. Biz de bu bağlamda ilk olarak internet sitemizi ve pazaryerlerini aktive ettik. Herkes buralara evinden ulaşıp istediği ürünü alabilme imkânına sahip oldu. Bu sayede bizim satışlarımız da beklenen düzeyin üzerine çıktı” şeklinde konuştu.

Son dönem kıyafet trendinin gittikçe rahat şıklık olarak öne çıktığını ifade eden Palabıyık” İnsanlar ev ortamında daha rahat ve spor kıyafetleri tercih ediyor. Ben de spor ve rahat şıklıktan yanayım. O nedenle satışa sunduğum ürünlerimde bu eğilimimi yansıtıyor. Son dönemde modacılar da bu rahat şıklığa doğru evrilen koleksiyonlar hazırlıyorlar” dedi.

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