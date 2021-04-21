Erzurum'daki kazada Olur Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile 2 kişi yaralandı



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da Olur Belediye Başkanına ait makam aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 110 metre sürüklenen araçta bulunan Olur Kaymakamı İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan, koruma polisi Murat Keskin ve sürücüsü Sinan Yıldırım yaralandı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Oltu, Kaleboğaz mevkisinde meydana geldi. Olur Kaymakamı İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve koruma polisi Murat Keskin´in içinde bulunduğu Sinan Yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 plakalı makam aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. taklalar atarak şarampole yuvarlanan ve yaklaşık 110 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı duyan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, hastanede tedavi altına alınan yararlıları ziyaret etti. Kaymakam Turan, "Arkadaşların hayati tehlikeleri yok. Durumları gayet iyi. Yaralanan Belediye Bakanımız Sıddık Demircan, kazada en fazla darbeye mahruz kalan kişi olmuş. Çok şükür onun da ciddi bir problemi yok. Sağlık çalışanları tarafından yaralılarla yakınen ilgileniliyor. İnşallah hepsi en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Ucuz atlatılmış. Kazanın şekline bakalacak olursak aracın fotoğraflarını gördükten sonra arkadaşların bu durumu beni mutlu etti" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-04-21 18:56:36



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