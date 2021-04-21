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BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) SÜPER Lig´in 36´ncı haftasında ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu´nda Helenex Yeni Malatyaspor´u Obertan´ın 90+6´ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, iki takım açısından da önemli bir maç oynadıklarını belirterek, "Çok önemli müsabakaya çıktık. Her iki takım açısından çok önemliydi tabii. Biz de burada 3 puan almak istedik. Hiç olmazsa 1 puan bizim için iyi olacaktı. Beraberlik görünen bir müsabakada ilk 15-20 dakikada biz daha iyi oyundaydık. Pozisyonumuz da vardı, Kubilay´ın çok iyi pozisyonu vardı. Kendi ataklarımızı daha olgunlaştırmış olabilseydik, golü bulabilseydik biz kazanacaktık. İyi mücadele verirken iki takım da, Obertan´ın sırtı dönükken 20 metreden o golü atması önemliydi Erzurumspor açısından. Bizim orada şutu kapatmamız gerekiyordu. Maalesef 90+6´da golü yediğimiz zaman, o mücadeleden sonra hayal kırıklığı oluyor. Önümüzde Pazar günü Ankaragücü müsabakası var, ona konsantre olmamız gerekiyor. Bu müsabakayı hemen kapatacağız, önümüze bakacağız. Yolumuza devam etmek durumundayız. Hasta olan arkadaşlarımız var. Tetteh, Zucchi alternatif olarak geri dönecekler. Oyun içerisinde de değişiklikler yapmak durumundaydık özellikle kendi savunmamızla ilgili. Aslında savunmamız çok iyi gidiyordu son haftalarda. Wallace müsabakadan önce maalesef sakatlandı. Semih oyuna girdi, o da sakatlandı. Değişiklikler yapmak durumundaydık. Aslında berabere olacak bir müsabaka; 1-0 mağlup olduk" diye konuştu.
"SEMİH´İN KONTROLDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"
Teknik direktör İrfan Buz, sakatlanarak oyundan çıkan Semih Kaya'nın durumuyla ilgili de bilgi verdi. Buz, "Semih'in bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Orada bir çarpışma sonucu kafasında bir sıkıntı oldu. Umarım bir sıkıntı yoktur" dedi.
YILMAZ VURAL'DAN "VİDEOYLA MOTİVASYON" AÇIKLAMASI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise olmazsa olmaz maçlar dizisine başladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Her maçı oyunculara konuşurken bunu kazanmamız lazım, bunu kazanırsak; yani inanın oyuncuyu ikna etmek çok kolay oymuyor. Çünkü kanıksıyor, hep kazanmamız lazım, hep kazanmamız lazım. Bu haftaki bizim maç konuşmamızdaki motivasyon şuydu: Sağ olsun Muzaffer kardeşimiz küçük bir video yapmış, engelli kardeşlerimiz, bayanlar, dernek başkanları, eski sporcularla ilgili ben onu gösterdim dedim ki 'Yaptığınız spor değil, çok önemli sosyal bir olay. Türkiye´de 3-4 milyondan fazla Erzurumlu sizin oynayacağınız maçın sonucunu merakla bekliyor. Bu toplumu eğer biz mutlu etmek istiyorsak bırakın kendimizi, kazandığımız parayı, bu maçı kazanın. Girdiğiniz zaman soyunma odasına kafanız yukarıda girin.' Bu çok önemliydi. 18 bin-20 bin seyirci bu maçta olsa vereceği destek çok fazla olurdu. Bu maç sahasında kazandığı ikinci maç. Ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadık. Bu kadar takımına sevdalı taraftarı olan ekip olarak bize fazla sıkıntı verdi diyelim."
Maçın analizini de yapan Vural, şöyle devam etti:
"Ve maçın analizine geçelim. 6 ve 22'nci dakikalarda iki tane pozisyonu rakibin var. Sonra biz sazı elimize aldık. Bizim de 28 ve 30'uncu dakikalarda iki pozisyonumuz var. İkişer pozisyonla devre bitti. 58, 64, 71, 83, 90 ve çok şükür 90+6'da Obertan´ın attığı müthiş golle hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tabii ki rakibimiz maça çıkarken benim rakibim, kazanırsam 6 puanı koruyacağım diye oynamaya çalıştı. Oyun 6´ya 4 gibi oldu. Dolayısıyla orta sahayı kullanmadan atılacak uzun toplarla iş yapılmaya çalışıldı. Çoğunu kazandık, dönen topları kazandık, oyuna hakim olduk, bir türlü gol olmadı, direkten döndük. Çok şükür biz tabii bizde de ufak bir İPad var elimizde. Sanki penaltı bizim gördüğümüz kadar içerideydi gibi geldi. Gol ittirdi dedi. Türkiye liginde Ali kardeşime teşekkür ediyorum, Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti. Yani gidilip bakılsaydı ben hakemle konuştuğumda verilen cevap şuydu: VAR'dan bir uyarı gelmiyor. Demek ki öyle değerlendirmişler, ben yine de hakeme ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu  akşam bizim için çok kritik bir akşamdı. Çok şükür sonunda bizi çok mutlu etti. Bizim de takımla olan ilişkimizde en azından şunu öğrendiler: Bir oyun oyuncu ile oynanıyor ama takım oyunu ile kazanılıyor. Dolayısıyla bu takım artık bir takım oldu duygusuyla sevinmesiyle o reaksiyonu veriyor. Uğraşacağız, olur olmaz; Allah büyüktür. Bu çabanın karşılığını bugün aldık. Bundan sonraki maçlar hiç kolay değil. Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanya. Hiç kolay maçlar değil. Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakınlaşması oldu, Alanya dördüncü olabilir miyim diye gayret ediyor. Biz hesap yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanırsak o zaman hesap yapıyoruz. Çocuklarımı gönülden kutluyorum. Geri kalan maçlarda aynı şeyleri yaparlarsa aynı sonucu alabilirler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrfan Buz'un açıklamaları
Yılmaz Vural'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-21 19:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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