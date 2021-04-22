Erzurumspor'dan hakem kararlarına tepki



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan "Tedirginiz" başlıklı açıklamada, "Maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2, bu hafta da evinde konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek topladığı 6 puanla ligde kalma umutlarını sürdürüyor. Ligin 33´üncü haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçta görev alan orta hakem Suat Arslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker hakkında yazılı bir açıklama yaparak hakem kararlarına tepki gösteren mavi-beyazlı ekip Helenex Yeni Malatyaspor maçı sonrası da hakem Ali Palabıyık'a Ricardo Gomes'le 39'uncu dakikada bulduğu nizami golün iptali, 90+2'de ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek bir açıklama yayımladı.

Erzurumspor´dan "Tedirginiz" başlıklı yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020-2021 sezonunun başından beri bazı maçlarda yaşadığımız hatalara son Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki hatalar da eklenince kulüp resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştık. Ancak bu açıklamaya rağmen maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti. Beşiktaş maçındaki el pozisyonu sonrası oluşturulan zemin algısıyla bu maçta da yaşanan pozisyon da unutturulmaya çalışıldı. Dün oynadığımız Malatyaspor maçında; Ricardo Gomes´le 39'ncu dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2'nci dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık´ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyor, tüm futbol camiasını bu konuda maçlarımızı hassasiyetle takip etmelerini rica ediyoruz. Ligin sonuna doğru tansiyonun yükseldiği, kalan haftalarda gitgide zorlaşan maçlarda benzer hataların yaşanmaması adına gerek TFF gerekse MHK nezdinde gerekenlerin yapılacağına inanmak istiyoruz." DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-04-22 10:00:01



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