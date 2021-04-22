23 Nisan için mikrofonun başına geçtiler



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Devlet Tiyatroları´nda bestekar ve piyano sanatçısı olan müzik öğretmeni Selçuk Yılmaz´ın (43) bestelediği `23 Nisan´ konulu şarkı, oğlu 6´ncı sınıf öğrencisi Cihangir (12) ile 4'üncü sınıf öğrencisi Elvin İspir 10) tarafından seslendirildi. Şarkıya kentin tarihi mekanlarında klip çekildi.

Erzurum Devlet Tiyatroları´nda bestekar ve piyano sanatçısı olan Selçuk Yılmaz´ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sözlerini yazıp, bestelediği '23 Nisan' şarkısı oğlu Cihangir Yılmaz ile onun arkadaşı Elvin ispir tarafından seslendirildi. Parçanın klibi ise kentin tarihi ve turistik yerlerinden Çifte Minareli Medrese, Kale ve Palandöken kayak merkezinde çekildi. Çocukların seslendirdiği şarkının stüdyoda kaydı alındıktan sonra klip çekmeye karar verdiklerini anlatan müzik öğretmeni Selçuk Yılmaz, "23 Nisan için Erzurum'a ait ne yapabiliriz diye düşündüm. Ben imkanlar dahilinde üretmeyi çok seviyorum. Vatanımıza nasıl bir şey sunabiliriz dedim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Kendi çocuklarıma söyledim. Onlar da bana Elvin isminde bir arkadaşlarından bahsettiler. Çocuklara yönelik sözlerden oluşan bir melodi yaparak onları çalıştırdım. Sonrasın da bu işi birazcık daha büyütelim, bir klip yapalım dedik. Çocukların geleceğe yönelik bir anısı olsun. 23 Nisan şarkıları zaten hep benzerdir. İstedik ki bir proje nasıl yapılır bunu öğrensinler, algılasınlar düşüncesiyle ortaya böyle bir şey çıkardık. Çocuklarımız büyüdüğü zaman, belki bu şehirde olmayacaklar. Yıllar sonra çektiğimiz klibi izleyip, Çifte Minareli Medrese'nin yapısını görüp 'Ne güzel bir yerde bir şey yapmışız' diyecekler" diye konuştu.

23 Nisan için neşeli bir parça seslendirdiklerini söyleyen Elvin İspir, "Okulumu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Dans eğitimleri alıyorum. Dans etmeyi, mutlu olmayı ve gülümsemeyi çok seviyorum. 23 Nisan için çok güzel bir şarkı çıkardık. Şarkımızı çıkarırken mutlu anlar yaşadık çok eğlenceliydi. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramda harika bir iş çıkardık. Gerçekten şarkımız çok güzel oldu" dedi.

Parçadaki piyano kısımlarını kendisinin çaldığını söyleyen Cihangir Yılmaz, "Küçük yaşlardan beri üst seviyede klasik piyano eğitimi alıyorum. Yüzmeyle uğraşıyorum, spor yapıyorum. Atatürk'ün bize armağan ettiği bugüne özel bir klip çıkarmak istedik. Şarkıyı babam besteledi. Kendisi aynı zamanda bir müzik öğretmeni. İlk önce şarkıya çalıştık. Sonra ses kaydını aldık. Ondan birkaç gün sonra da klibi çektik. Parçanın piyano kısımlarını ben çaldım. Böyle bir proje yaptığımızdan dolayı hem heyecanlıyım. Hem de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-04-22 11:39:48



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