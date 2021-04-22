BB Erzurumspor evinde bu sezon ikinci kez kazandı

BB Erzurumspor dün sahasında Yeni Malatyaspor’a karşı aldığı galibiyetle birlikte bu sezon sahasında ikinci kez galip geldi.

Süper Lig’in 36. hafta maçında Kazım Karabekir Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor’u ağırlayan BB Erzurumspor, Obertan’ın son dakika golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Süper Lig’in 36. haftasına kadar sahasında sadece 22. haftada oynadığı MKE Ankaragücü karşısında galip galen Dadaşlar, bu sonuçla birlikte 14 hafta sonra evinde ikinci galibiyetini alabildi.



Sahasında en az kazanan takım

BB Erzurumspor ayrıca bu sezon sahasında en az galibiyet ve puan çıkaran takım konumunda. Dadaşlar ev sahibi olduğu 18 maçta sadece 2 galibiyet alırken, 8 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda mavibeyazlı ekip 14 puan çıkarabildi. Dadaşlar deplasmanda ise 17 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Dadaşlar bu maçlardan toplam 20 puan çıkardı.

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