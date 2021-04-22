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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ’nün iki projesine DAP Desteği

İHA

ETÜ’nün iki projesine DAP Desteği

Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanlığı tarafından 2021 yılı Yatırım Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) iki projesi desteklendi. Bu kapsamda, “DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi” ile “MUCİTPARK Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Bilim Gönülleri Ağı (MucitparkBiga) Projesi” destek almaya hak kazandı.
“Tarım ve hayvancılığa bilimsel dokunuş sağlanacak”
“DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi” ile bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin yükseltilmesine yönelik eğitimler verilecek. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan projede Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır ve Kars illerinde tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimin işgücü ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında toplam 750 kişiye 12 adet “Modern Hayvancılık Teknikleri” ve 8 adet “İyi Tarım Uygulamaları” eğitimi verilecek. Düzenlenecek bu eğitimler sayesinde çiftçilerin bilinç seviyelerinin arttırılarak verimli üretim yapmaları ve verilecek sertifikalarla ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla istifade etmeleri amaçlanıyor. Proje, Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) ve Erzurum Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülecek. 18 ay sürecek olan ve 220 Bin TL bütçeyle desteklenen projede Doç. Dr. Fatih Yıldırım (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba (Koordinatör), Doç. Dr. Hüseyin Daştan (Araştırmacı) ve Dr. Öğr. Üyesi M. Emirhan Kula (Araştırmacı) yer alıyor.
“MUCİTPARK, bilim gönülleri ağı ile büyümeye devam ediyor”
DAP Başkanlığı tarafından desteklenen bir diğer proje ise “MUCİTPARK Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Bilim Gönülleri Ağı (MucitparkBiga) Projesi” oldu. Bu projeyle hâlihazırda ETÜ bünyesinde faaliyetlerine devam eden MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi’nin beşerî ve fiziksel kapasitesi arttırılarak MUCİTPARK bünyesinde bulunan fiziksel imkânlardan ve atölyelerden daha geniş kitlelerin yararlanması hedefleniyor. Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkan proje kapsamında Bilim Gönülleri Ağı (MucitparkBiga) oluşturularak çocukların 21. yüzyıl becerilerine erişim imkânın artırılması amaçlanıyor. Bu yeni ağla birlikte toplumun tüm kesimlerinden çocukların STEAM eğitimlerine erişimi mümkün hale getirilecek ve STEAM alanında bölgenin önemli bir ihtiyacı olan eğitmen eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanacak. 24 ay sürecek olan ve 500 Bin TL bütçeyle desteklenen projede Doç. Dr. Hüseyin Daştan (Koordinatör), Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci (Proje Uzmanı) ve Dr. Öğr. Üyesi M. Emirhan Kula (Proje Uzmanı) yer alıyor.
Rektör Bülent Çakmak: “Yaşam boyu eğitimi destekliyoruz”
Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Erzurum’a ve bölgeye hizmet sunmaya devam ettiğini belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bilimle erken yaşlarda tanışan çocukların üretkenliklerinin ve hayata bakış açılarının aynı oranda değiştiğini söyledi. ETÜ olarak teknolojinin her geçen gün hayatımızın içerisindeki etkinlik alanının genişlediğinin farkında olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Bülent Çakmak, yaşam boyu eğitimi desteklediklerini ve bu kapsamda bilimsel merakın çocuk yaşlarda aşılanması gereken bir unsur olduğunu dile getirdi.

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