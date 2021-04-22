Küçük Başkan Öztürk’ten Erzurum için bilim yatırımı önerisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını Ceylin Ada Öztürk’e devretti. Şehit Murat Ellik İlkokulu 4/E Sınıfı Öğrencisi Ceylin Ada Öztürk, temsili devir teslim töreninde Başkan Sekmen’den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ceylin Ada Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101’nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Görevi devraldıktan sonra mahallelere basketbol ve voleybol sahaları yapılması talimatını veren Başkan Öztürk, zabıta ekiplerinin pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde oturan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılaması için ekipleri mahallelere sevk etti. Öztürk ayrıca, kente bilim ve astronomi alanında yatırımların yapılması önerisinde bulunarak, okulların bakım ve onarımdan geçirileceğini bildirdi.



‘Bilim Erzurum’ Yakında Açılıyor

Küçük Başkan Öztürk’ün bilim yatırımı önerisiyle ilgili görüş belirten Başkan Mehmet Sekmen de Şükrüpaşa semtinde yapımı tamamlanan Bilim Erzurum’un yakında hizmete gireceği müjdesini verdi. Başkan Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizin en önemli eğitim ve bilim yatırımlarından biri olan ‘Bilim Erzurum’ farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır, ulaşılır bir hale getirme amacıyla inşa edildi. İçerisinde Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi, Tarım Atölyesi ve Girişimcilik Atölyesi ile toplam yedi farklı konuda birçok atölyenin yer aldığı Bilim Erzurum, yavrularımızın bilim dünyasına ulaşacağı bir kapı olacak” diye konuştu. Başkan Sekmen, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını inşa etmek için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek ve onlar için tüm imkânlarımızı yine seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.

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