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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Okay Memiş’in 23 Nisan mesajı

İHA

Vali Okay Memiş’in 23 Nisan mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Okay Memiş, mesajında “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Şiarıyla kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi için dönüm noktası olmuştur. Bugün Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak, bağımsız, müreffeh, aydınlık ve mutlu bir geleceğin adımlarını atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır” diye konuştu.
23 Nisan’ın Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Atatürk’ ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Vali Memiş mesajında şunları kaydetti;
“Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir.
UNESCO’nun 1979 yılını “Dünya Çocuk Yılı” olarak ilan etmesiyle, bu bayram dünya çocuklarıyla bir arada, büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Dünya barışı adına, geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan çocukların bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları bizim için gurur kaynağı olmuştur.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade etmektedir; “Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sözleriyle çocuklarımızın geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir.
Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz.
Bu yıl COVID19 nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı illerimizde kutlanmayacaktır. Sevgili çocuklar, Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; 23 Nisan çocuk bayramını kutlayamıyor olmamız asla sizleri üzüntüye sevk etmesin. Bizlere bu günlerde düşen görev, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “kısmi kapanma” kararı sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar doğrultusunda alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır.
Bu bağlamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101.yıldönümünü de kutlamanın gurur ve mutluğu içerisinde olduğumuz bu günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, çocuklarımıza yürek dolusu sevgilerimi sunuyor, gözlerinden öpüyorum.”

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