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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çomaklı; “23 Nisan Kutlu Olsun”

İHA

Çomaklı; “23 Nisan Kutlu Olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”
Çünkü bu millet egemenlik için, özgürlük için topyekûn, tek yürek olmuş, elinde avucunda ne varsa, evinde ocağında ne kaldıysa canıyla, malıyla savaşmıştır.
Bu millet “hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım” diyerek kükreyen, önündeki bentleri iman dolu göğsüyle yıkıp geçen, bayrağını, ezanını canından aziz bilen bir millettir. Tabyalarda Nene Hatun, Maraş’ta Sütçü İmam, İzmir’de Hasan Tahsin olan, istiklali yükseltirken izmihlali ayaklarının altına alan bir millettir. “Ya özgürlük ya ölüm” diyerek Çanakkale’den Antep’e, Trabzon’dan Mersin’e vatanın her karış toprağını aziz bilendir.
101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak egemenliği, askeriyle, mebusuyla, öğrencisi, köylüsü, kadını, erkeğiyle savaşan bu fedakâr halka veren aynı zamanda geleceği çocuklarda görüp bu güzel günü onlara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

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