Aydemir: ‘Rabbim Milletimizi ebediyen aziz kılsın’ Aydemir: ‘TBMM Milli İmanının eseridir’ Aydemir: ‘TBMM milli irade abidesidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘‘TBMM milli iradenin iffet ve ismeti, Yüce Türk Milletinin cihan tarihine damga vurmuş izzeti, muhteşem ecdadın bağımsızlık ve istiklal uğrundaki kararlılığının eseridir. ‘ dedi.

‘Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’

Milletvekili Aydemir, ‘TBMM, Erzurum’dan yükselen ‘Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ nidasının müşahhas ifadesi; ‘Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ imanındaki yüce milletimizin sarsılmaz iradesi; tarihler yazan bir milletin ‘İla’yı kelimetullah için devlet ebed müddet’ azminin eseridir. ‘ vurgusunda bulundu.

Aydemir: ‘TBMM ebedi kardeşliğimizin mührüdür’

‘TBMM, Vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliğine can adayan, asaletini ecdadı ve onların kaydettiği tarihten alan Yüce Türk Milletine ait milli imanın ifadesi’dir’ nitelemesini yapan Milletvekili Aydemir, ‘TBMM kardeşlik, birlik ve beraberlik ahdinin tezahürü; Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak ve Tek Devlet ilkesine sadakat ve ona değer katan mukaddesata vefanın ebedi kaydıdır.’ dedi.

Aydemir’den Akif’in İfadesiyle Tarif

Milletvekili Aydemir, ‘TBMM, Milli şairimiz, Akifimizin beliğ ifadesiyle; ‘Türk eriyiz, silsilemiz kahraman/Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman/Putları Allah tanıyanlar, aman/Mescidimin boynuna çan asmasın/Âmin! desin hep birden yiğitler/’Allâhu ekber!’ gökten şehidler/ Âmin! Âmin! Allâhu ekber!’ duasının tecellisidir. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir: TBMM Milletimizin Terkibidir

Milletvekili Aydemir, ‘TBMM, Ahmet Yesevi’den Alvarlı Muhammed Lütfi Efe’ye, Nene Hatun’dan Kara Fatma Ana’ya, Alparslan’dan, Osmangazi’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Tarihe yön veren aziz bir milletin terkibi; bayrak inmesin, ezan dinmesin imanıyla can adayan şüheda imanının tezhibi; asırlara hükmetmiş, cihana insanlık ve adaleti taşımış bir millete ait değerlerin teşkilidir.’ dedi.

Kutlama

Milletvekili Aydemir, ‘Bize ait değerlerin abidesi olan TBMM’nin 101’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu eşsiz eserle bağımsızlık ve istiklal kararlılığımızı küresel idrake kazıyan ve muazzez bir istikbal oluşturan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bu aziz milletin her biri ziynet olan çocuklarının coşkusunu paylaşıyoruz. Rabbim Milletimizi ebediyen aziz kılsın. ‘ mesajını verdi.

