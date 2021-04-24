Ardahan Valisi esnafı denetledi



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler de sıklaştırıldı. Vali Hüseyin Öner, hafta sonu kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı; illere göre 1016 Nisan haftalık vaka tablosunda Ardahan'da 100 binde 179,91 olan vaka sayısı 230,86'ya yükseldi. Kentte vaka oranın artmasının ardından denetimler de sıkılaştı. Vali Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetim yaptı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Öner, polis kontrol noktalarını da gezdi. Vali Öner, polis ekipleriyle birlikte kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan araçları denetledi. Sürücülere izin belgesi soran Vali Öner, dışarı keyfi olarak mı yoksa iş için mi çıktıklarını sordu.

Tedbirleri sıkı sıkıya uygulayacaklarını belirten Vali Öner, "Görevlerinden dolayı kısıtlamalarda dışarı çıkabilenler o gün işi yoksa evinde oturmalı. İzni var diye çıkıp sokakta gezmemeli. Bu virüsü yenmekten başka çaremiz yok. Herkes kurallara uymalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Deniz BAŞLI

2021-04-24 14:12:07



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