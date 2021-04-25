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Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan Biden’a çağrı, ‘Gelin tarihle yüzleşelim’

İHA

Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan Biden’a çağrı, ‘Gelin tarihle yüzleşelim’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisanı Sözde Ermeni Soykırımı günü diye tanımlamasına sert tepki göstererek, “Bu bir iftiradır, tarihe atılmış, insanlığa yapılmış bir iftiradır. Bu söylemi, kirli zihniyeti kınıyoruz” dedi.
Sunar, “ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihî gerçeklerle bağdaşmayan sözleri, cihana; yüksek ahlakı, adaleti, edebi, haysiyeti taşımış ecdadımıza iftira niteliğindedir. Unutulmamalı ki tarihi gerçekler, iftiralarla değiştirilemez! İnsan haklarına saygıyı, sevgiyi cihana öğretmiş şanlı ecdadımıza uzanan bu kirli dili şiddetle kınıyoruz” kaydını düştü.
Türk Milletinin her türlü unsuruyla bölünmez bir bütün olduğu, tarihin her evresinde hiçbir ayırım yapılmadan adalet ve şefkatle yaklaşıldığını ifade eden Sunar, “Soykırıma uğrayanlar ermeniler değil, Erzurum’da Alaca’da, Yanıkdere’de, Van’da ermeni çetelerince katledilen masumlardır, Türk Milletidir” dedi.
Sunar, “Tarihe iftira atanlara sesleniyoruz, ‘hodri meydan!’ diyoruz. Gelin arşivleri açalım, belgelerle konuşalım Görmeye, duymaya, hakkı ve hakikati konuşmaya var mısınız? Her şey ortada açık ve net. Bu milletin geçmişinde soykırım ayıbı hiç olmamıştır, Soykırıma uğrayan masum Türk Milletidir. Gelin tarihle yüzleşelim, var mısınız?” ifadelerini kullandı.

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