Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı yoktur’ Aydemir: ‘Tarihi gerçekleri çarpıtanları lanetliyorum’ Aydemir Erzurum, Van ve Karabağ’daki vahşetleri hatırlattı Aydemir: ‘Hepimizin uyanık olması lazım’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "24 Nisan’da Sözde Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur." dedi.

Aydemir: Lanetliyorum

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ‘24 nisanı sözde ermeni soykırımı adına gündeme getirenleri, tarihi gerçekleri çarpıtıp iftira edenleri şehit ecdadım adına telin ediyorum. Lanetliyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. ‘ vurgusunda bulundu.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında TBMM’nin 101’inci kuruluş yılının önemine vurgu yaptı, milli irade ruhunun her daim ayakta kalacağını kaydetti. Milletvekili Aydemir, basın toplantısının diğer bir bölümünde de ABD Başkanı Biden’ın 24 nisanı sözde ermeni soykırım olarak tanımlamasına sert tepki göstererek, ermeni çetelerinin Erzurum’da, Van’da Karabağ’da, Hocalı’da işledikleri vahşet ve yaptıkları katliamları hatırlattı.

Tehcir Meselesinin Aslı

Milletvekili Aydemir, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na dikkati çekerek, "Tehcir kararı 27 Mayıs 1915'te alınıyor. Peki 24 Nisan sözde 'Ermeni soykırımı' diye andıkları günün anlamı nedir? Ermenilerin ne kadar kötü niyetli olduklarını ifade için bu tarihler çok önemlidir. 27 Mayıs'ta tehcir kararı alınıp uygulamaya konuluyor ama onlar 24 Nisan'ı anıyorlar. Sebep şu; 24 Nisan, HınçakTaşnak çetelerinin zeminde yer bulmuş örgütlerinin kapatılması tarihidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeni Çetelerinin Erzurum’da Yaptıkları Gizli Toplantı

Sözde ermeni Soykırımı ve Tehcir iddialarına tepki veren Milletvekili Aydemir, ermeni lobilerinin Erzurum’da yaptıkları gizli kongreyi hatırlatarak, ‘1914 yılında bir hadise cereyan ediyor Erzurum’da. 1915’i ad edip 24 nisanda sözde ermeni soykırımını önümüze çıkaranlar 1914’te Erzurum’da bir kongre tertip ediyorlar. Kongrenin içeriği ve maksadı şu; Ruslarla Türkler savaşacaklar, biz nasıl bir pozisyon alacağız? Maksat bu. Tabi gizli gündemleri var. Bunlar Osmanlı tebaası, bizim tebaamız olmalarına rağmen böyle bir kongre tertip ediyorlar, dünyanın etkin ermeni lobileri geliyor, ermeni sözcüleri temsilcileri gelip kongreye iştirak ediyorlar ve nasıl bir tavır alacağız diye bir istişare zemini oluşturuyorlar. Bunu duyan o günkü hükümetin yetkilileri rahmetli Bahattin Şakir başta olmak üzere, buraya iştirak ediyorlar. Ve orada konuştukları şey şu, ‘siz bizim tebaamızsınız, kardeşlerimizsiniz, eğer Ruslarla orta yerde bir savaş gözüküyor mu, duruşunuzu çok netleştirin, burada da bizimle beraber vatanımızı koruyucu bir pozisyon alın.’ Kongreye takılan Ermenilerin verdikleri cevap şu, ‘biz bağımsız kalacağız şeklinde. Tarafsız kalacağız. ‘

Milletvekili Aydemir, ‘Ermeni Komitacılar sonra Tiflis’e gidiyorlar orada bir kongre yapıyorlar orada aldıkları karar; Rus Ordusuna iştirak, Osmanlı Ordusunu arkadan vurmak, Osmanlı Ordusu içinde bulunan ermeni orjinli askerlerin Rus ordusuna iltihakını sağlamak.’ dedi.

Aydemir: Ermeni Çeteleri 6 dedemi şehit ettiler’

HınçakTaşnak çetelerinin binlerce günahsız Müslüman Türk'ü katlettiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Bunlardan birisi de benim ailemden, dedelerimden 6 isim. Dede derken, aklınıza yaşı kemale ermiş 6070 yaşında insan gelmesin, 10'lu yaşlarda çocuk, bunlar." dedi.

Ermeni Çetelerinin Vahşeti

Milletvekili Aydemir, ‘Sadece o süreçte 8 bin insanımızı katlediyorlar bu imansızlar. Kim bunlar, Taşnak, Hınçak çeteleri. Sonrasında Van tarafında 30 bin insanımızı katlediyorlar. Ve biz Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuruyorlar. Aldıkları karar çok net, 1914’teki kongre sonrasında yapılıyor bunlar. Bahattin Şakir, Enver Paşa, Talat Paşa bir karar alıyorlar, aldıkları karar çok insani bir karar, aslında bu karar Ermenileri koruyup kollayıcı bir karar. Yani madem ki savaş ortamı var, Ermeniler de madem bizi arkadan vuruyorlar, öyleyse onlar da sıkıntıda kalmasınlar diye bir tehcir kararı alıyorlar.

Tehcir ne zaman başlıyor? 27 mayıs 1915’te. Peki 24 Nisanda sözde ermeni soykırımı diye dillendirdikleri nedir? Çok manidardır, çok önemlidir, istismarlarını, Ermenilerin ne kadar kötü niyetli olduklarını ifade için bu tarih çok önemlidir; 27 Mayısta tehcir kararı alınıp uygulanıyor, ama onlar 24 Nisanı anıyorlar. Sebep şu, 24 Nisanda hınçak, taşnak çetelerinin kapatılması tarihidir bu. Çeteler binlerce masum günahsız Türk insanını katletmişlerdir. Sadece benim ailemden dedelerimden 6 isim, 10’lu yaşlarda çocuk bunlar. Bunları katletmiş bu imansızlar. Devlet kendini koruma adına, devlet tebaasını koruma adına, hem ermeni hem Müslüman tebaayı korumak adına tehcir kararı alıyor. Çok insani bir karar. Yani onları da koruyucu. Öte taraftan hınçak, taşnak çetelerinin katliam yapmalarının önüne geçici de bir karar. Bu kararı sözüm ona ermeni soykırımı diye önümüze getiriyorlar. Oysa tam tersi yaşanmıştır, ermeni soykırımı değil, Türk Milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuran binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk Soykırımı olmuştur. Çok net. ‘ diye konuştu.

24 Nisan Türk Soykırımının Yapıldığı Gündür

İddia edilenlerin tam tersinin yaşandığının altını çizen Milletvekili Aydemir, "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken, bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur. Ben, 24 Nisan'ı Türk milletine uygulanan HınçakTaşnak çetelerinin soykırım günü olarak ifade ediyorum. Çünkü HınçakTaşnak çetelerinin yapılarını, o gün, yasakladığımız gündür. Onlarda açtığımız yara da bundan dolayı çok derindir. Yoksa tehcir diye bir dertleri yoktur. Çünkü tehcir, onlar da biliyorlar ki, insani bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı

‘Hepimizin Uyanık Olması Lazım

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim geçmişimizde genetik yapımızda soykırım diye bir insanlık suçu asla olmamıştır. Bir tane gösteremezsiniz. Ama bunların hınçak, taşnak çetelerinin damarının Karabağ’da yaptıklarını biliyoruz. Yakın tarihte yaşandı bunlar. Hocalıdaki katliamlarını biliyoruz. Soykırım bunlardır işte. ‘ diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, ‘24 nisanı sözde ermeni soykırımı adına gündeme getirenleri dedelerim adına, şehit edelerim adına telin ediyorum. Lanetliyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Millet olarak hangi etnik yapıya mensup olursak olalım, bilelim ki hınçak, taşnak çeteleri bu milletin her rengine düşmandır. Hiçbirini ayırmadan hepsine ölümüne bir düşmanlık beslemektedirler. Öyleyse hepimizin uyanık olması lazım. ‘vurgusunu paylaştı.

Aydemir’den Çağrı

Milletvekili Aydemir, ‘23 Nisanları ve 24 nisanları bu şuurla düşünmeye insanlarımızı davet ediyorum. Şu millet meclisinden demokrasi mabedinden böylesi bir yüksekliği aşikar etmemiz lazım aksi halde su uyur düşman uyumaz. Su asker demektir, hepimiz askeriz, milletçe askeriz, uyumayacağız, uyursak düşmanın hep uyanık olduğunu bilmemiz lazım. Türk Milletini bütünüyle yok etmeye hazır bir düşman cephe olduğunu hepimiz bilelim. Sağımız solumuz yaşadıklarımız ortada. Irak’ta yaşananlar, Suriye’de yaşananlar, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşananlar hepimiz görüyor biliyoruz. Fırsat ellerine geçse bugün Ankara’da da bunu yaparlar. İstanbul’da, Erzurum’da, Van’da yaptıkları gibi yaparlar bunu. Öyleyse topyekun müteyakkız olma durumundayız. Hepimiz şu 24 nisana dönük bilgiyle donanmamız lazım, onların bu mesnetsiz iddialarına karşı bilgilerimizi ortaya koymamız lazım. O yüzdende ben 24 nisanı Türk Milletine uygulanan hınçak, taşnak çetelerinin yaptığı soykırım günü olarak ifade ediyorum. Çünkü hınçak, taşnak çetelerinin yapılarını organizelerini o gün yasakladığımız gündür. Onlarda açtığımız yara da çok derindir, yoksa bunların tehcir diye bir dertleri yoktur çünkü tehcir onlar da biliyorlar ki fevkalade insani bir yaklaşımdır. ‘ dedi.

TBMM ve Milli İrade

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının diğer bir bölümünde, Meclisin 101 yıl önce Cuma günü açıldığını hatırlatarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'yi açan iradeye minnettarlığını ifade etti.

Tarihimizden Ders Alsınlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmayı da değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Milletin dediği olsun diye inşa edildi bu Meclis. Şimdi tam tersi bir yola evirmek için gayret sarf edenler var. Bunların özelikle bugünü yeniden düşünmelerini ve 101 sene önceki atalarımızdan ders almalarını kayda geçiyorum." diye konuştu.

TBMM’nin Önemi

Milletvekili Aydemir, ‘Bundan tam 101 sene önce bir Cuma günü şu demokrasi mabedi inşa olmuştu açılmıştı. Bugünün 101’inci yılını yaşamak bir büyük nasiptir. Bunu bahşeden cenabı hakka şükrediyoruz. Burayı açan, TBMM’yi açan iradeye minnettarlığımızın ilanihaye süreceğini vurgulamak istiyorum. O kararda imzası olanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere iştirak eden dahil olan herkesi yüreğimizin özel yerine kaydettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Dünya durdukça da bu kararlılığımız devam edecektir onlara minnettarlığımız sonsuza dek sürecektir. Bugünleri her vesile kutlayacağız. ‘ dedi.

Aydemir, ‘Bugünün çocuklarımıza hasredilmesinin bir başka anlamı var ki, bugün ilanihaye bitmeyecektir, hep yeşerip kalacaktır anlamınadır. Bunu düşünüp ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak inşa edenleri de şükranla anıyoruz. Çocuklarımızın milli damarı olmasını talep ediyoruz. ‘ diye konuştu.

AK Partiyle Gelen Fikir, Firişim Ve İnanç Hürriyeti

Milletvekili Aydemir, ‘Biz, milli irade üzerinde daha önce tahakküm oluşturmuş, fikir, düşünce, inanç hürriyetlerini baskı altına almış yapıyı berhava etmiş bir siyasi anlayışı ifade ve temsil ediyoruz. Fikir hürriyeti bizimle birlikte inşa oldu, inanç hürriyeti de. Böyle olduğu içindir ki huzur üzere bir iklimde yaşıyoruz. Ancak 101 yıl önce bu kadar zorluğa rağmen millet iradesini ifade eden şu yapıyı inşa edenlere rağmen şu anda burada bulunan, millet iradesiyle seçilip buraya gelen bir çok şahıs görüyoruz ki muhalefete mensup, vesayet odaklarına şirin gözükmek için halen daha atmadıkları takla kalmıyor. Dahası tehditle şantajla, milli iradeyle seçilmiş gelmiş sayın cumhurbaşkanımızı milletvekillerini alaşağı etmek gayreti üzerinde olanları da görüyoruz. ‘ dedi.

‘Bugünlerin kıymetini iyi bilelim’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın ana muhalefet partisi grup başkanvekili bundan birkaç gün önce sayın cumhurbaşkanımızı astıkları katlettikleri şehit ettikleri başbakanımızın rahmetli Menderes’in akıbetiyle tehdit etti. Oysa bu meclis ne zorluklarla inşa edildi 101 yıl önce. Milletin dediği olsun diye inşa edildi bu meclis. Şimdi tam tersi bir yola girmek için gayret sarf edenler var, evirmek için gayret sarf edenler var. Bunların özellikle bugünü özellikle tefekkür etmelerini, yeniden düşünmelerini, 101 sene önceki atalarımızdan, geçmişimizden ders almalarını hususen kayda geçiyoruz. Lütfen daha dikkatli davransınlar ve bugünlerin kıymetini çok daha iyi bilelim diye not düşüyoruz. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.