Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar’

İHA

Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar’

TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi ve “Geçmişten Günümüze Ermeni Soykırımı YalanıSiyahset” kitabın yazarlarından Fazlı Kartal, Eremnilerin sözde soykırım iddialarını en başta Ermenistan’ın ilk Başbakanı Hovhannes Katchaznouni’nin yalanladığını belirterek sanıldığı gibi tehcirin de 24 Nisan’da gerçekleşmediğini söyledi.
24 Nisan tarihinin Ermeni komitacılarının tutuklanma tarihi olduğunu söyleyen tarihçi yazar Fazlı Kartal açıklamalarına şöyle devam etti:
“24 Nisan 1915’de gerçekte peki neler yaşanmıştı? Bu tarih Osmanlı Hükümetinin ülke içinde ihanet çeteleri haline gelen Ermeni komiteleri olan Hınçak, Taşnak ve Ramgavar komitelerinin kapatılması ve elebaşlarının tutuklanması kararının alındığı tarihtir. Yani ölümlerle veya zorunlu göçle hiçbir ilgisi yoktur. O tarihte de henüz zorunlu göç gibi bir önlem fikri de ortada yoktu. Ta ki 27 Mayıs 1915 tarihine kadar. Tüm Batılı kaynakların da kabul ettiği üzere Osmanlı Hükümeti Ermenileri defalarca uyarmasına rağmen bölücü faaliyetlerine devam etmeleri üzerine dönemin şartlarında alabileceği tek önlem olan sevk ve iskân kararını almak zorunda kalmıştır. Sevk ve iskân kanunun tamamı olan 4 maddesine baktığımızda da her şey ayan beyan ortadadır. Kanunun hiçbir maddesinde ne bir Ermeni milleti kelimesi ne de onu ima edecek bir kelime bile geçmemektedir. Devlete hainlik içinde olanların savaş bölgesinden uzaklaştırılmasıdır.
Her yıl ABD Başkanı ne diyecek sorusu gündeme taşınırdı. “MedsYeghern” mi yani “Büyük Felaket” mi yoksa “genocide” mı yani “soykırım” mı diyecek diye bekleyip durduk. Sonunda ABD Başkanı “genocideyani “soykırım” dedi. ABD Başkanı soykırım görmek istiyorsa kendi tarihinin çeşitli dönemlerine ve yakın tarihte Irak, Suriye, Filistin ve Afganistan coğrafyasına bakarsa aradığını rahatlıkla bulacaktır.
Lafı uzatmaya gerek yok. En gerçek tarihi tüm çıplaklığı ile Ermenistan’ın ilk başbakanı Hovhannes Katchaznouni 1923 yılında Bükreş’te toplanan Taşnaksüyun Partisi’nin genel kuruluna sunduğu 108 sayfalık özeleştiri içeren raporundan bir bölümü anlatmaya yetecektir. Katchaznouni,bakın ne diyor: “Türklere biz savaş açtık. Denizden denize Ermenistan hayali için ayaklandık. Olayların sebebi biziz ama aldatıldık. Türklerin uyguladıkları tehcir amaca uygundur. Kendi dışımızda suçlu aramayalım. Yüzlerce yıl Türklerle birlikte yaşadık, şimdi Türklerin yüzüne bakacak yüzümüz kalmamıştır.” Bu itiraf bile tek başına bu yalanlar karşısında haklılığımızı ortaya koymaya yetecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı yoktur’ Aydemir: ‘Tarihi gerçekleri çarpıtanları lanetliyorum’ Aydemir Erzurum, Van ve Karabağ’daki vahşetleri hatırlattı Aydemir: ‘Hepimizin uyanık olması lazım’
YEREL HABERLER Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı ...
Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan Biden’a çağrı, ‘Gelin tarihle yüzleşelim’
YEREL HABERLER Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan ...
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor Kampta 20 kadın, 20 erkek sporcu bulunuyor Milli Takım Ekim 2011 ayında olimpiyat elemelerine katılacak
YEREL HABERLER Curling milli takımlarının Erzurum kampı ...
Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki
TAMGAKUT’tan Ramazan gıda yardımı
YEREL HABERLER TAMGAKUT’tan Ramazan gıda yardımı
Erzurum’da araç sayısı 122 bin 326’ya ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum’da araç sayısı 122 bin 326’ya ulaştı
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini ...
Başkan Sekmen’den ABD Başkanı Bıden’e tokat gibi cevap
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den ABD Başkanı Bıden’e tokat gibi ...
Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kop tünelinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin ...
Çomaklı: ‘Sözde Ermeni soykırımı yalanını kınıyoruz’
YEREL HABERLER Çomaklı: ‘Sözde Ermeni soykırımı yalanını kınıyoruz’
Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Gıda Güvenliğini sağlayacak
Ardahan Valisi esnafı denetledi
YEREL HABERLER Ardahan Valisi esnafı denetledi
Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu Azerbaycan yüzme milli takımı Erzurum’da kampa girdi
YEREL HABERLER Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi ...
Oltu’da polislerden 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Oltu’da polislerden 23 Nisan kutlaması
Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak sürprizi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı'ndan çocuklara şeker ve bayrak ...
Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Egemenlik, tehdit edilemeyen milletin ve tehdit edilemeyen devletin birliğiyle güçlüdür”
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Egemenlik, tehdit ...
Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü 23 Nisan’da köy köy dolaşıp çocukları sevindirdiler
YEREL HABERLER Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü 23 ...
23 Nisan’da bu yıl Erzurum sessizliğe büründü
YEREL HABERLER 23 Nisan’da bu yıl Erzurum sessizliğe büründü
Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi
YEREL HABERLER Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği
YEREL HABERLER Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği
ASİMED’den ABD Başkanı Biden’a 5 bin mektup ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türk tarihi barış ve hoşgörünün aynası olmuştur”
YEREL HABERLER ASİMED’den ABD Başkanı Biden’a 5 bin mektup ASİMED ...
Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesinde çocuk nüfusu dikkat çekiyor
24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayınladılar
YEREL HABERLER 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla ...