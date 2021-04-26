BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı

BB Erzurumspor, Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alabildi.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yükselişi devam ediyor. Son 3 lig maçından da galibiyet çıkaran Dadaşlar, 37 puanla 18. sıraya yükselerek kümede kalma ümitlerini son haftalara taşıdı. Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Erzurum ekibi, dünkü 32’lik Gaziantep FK galibiyetiyle tarihinde bir ilki başardı.

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 32, 36. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 10 ve dün oynanan 37. hafta maçında ise Gaziantep FK’yı deplasmanda 32 mağlup eden BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı gösterdi.

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