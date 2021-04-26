Türkiye Murom Cup’u kazanmak istiyor

Türkiye Erkek Curling Milli Takımı, Rusya’nın Murom Kenti’nde yapılacak olan Murom Cup 2021’i kazanma iddiasıyla Rusya’da. Ayyıldızlıların hedefi şampiyonluk kupasıyla yurda dönmek.

Prof. Dr. Kenan Şebin’in Curling Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle birlikte yeni bir çığır başlatan Türkiye, curlingte yeni bir başarının eşiğinde.

Ayyıldızlılar, Rusya’nın Murom Kentinde yapılacak olan Murom Cup 2021 şampiyonası için Rusya’da karargah kurdu. Ayyıldızlılar Antrenör Ahmet Çelik yönetiminde günde çift antrenmanla Moskova’da kamp yaparak Murom Cup’a bileniyor.

Moskova’da konaklayan Kırmızıbeyazlı curlingçiler şampiyonluk için kendisine güveniyor.

Türkiye İki Takımla Turnuvada

Ayyıldızlı Curlingçiler Murom Cup’a iki takımla katılıyor. Türkiye Erkek Curling Milli Takımında bir ekipte Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhmet Zeki Uçan ve Orhun Yüce yarışacak. Diğer takımda ise Muhammed Haydar Demirel, Muhammed Faruk Kavaz, Ahmet Alperen Tunga ve Muhammed Enes Çağlayan Türkiye adına buza çıkacak.

Çelik: Kupayı Kazanmaya Geldik

Türkiye Erkek Curling A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik, Murom Cup 2021 Müsabakaları için Rusya’nın başkenti Moskova’da kampa girdiklerini belirterek, “Federasyon Başkanımız Kenan Şebin ve yönetimin desteği ile uzun bir aradan sonra yurt dışında bir turnuvaya katılıyoruz. 2730 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalara yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz. Burada 12 ülke yarışacak. Biz de Türkiye olarak erkeklerde iki takımla mücadele edeceğiz. Murom Cup 2021’de hedefimiz şampiyonluk. Kupayı Türkiye’ye götürmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Sporcularıma güvenim tam” diye konuştu.

Şebin’den Millilere Moral

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses de kafile ile birlikte Rusya’da bulunuyor. Şebin, yönetici arkadaşlarıyla birlikte adeta otel ile curling antrenman salonu arasında mekik dokuyor.

Ayyıldızlı curlingçileri antrenmanlarda bir an olsun yalnız bırakmayan Şebin, başarı için antrenör Ahmet Çelik ve talebelerine güveniyor.

Şebin, “Erkek Milli takımımız pandemi nedeniyle uzun süre yurt dışındaki turnuvalara katılamamıştı. Biz de Murom Cup’u fırsat bilerek iki takımla katılma kararı alarak Rusya’ya geldik. İnanıyorum ki, buradan çok iyi bir sonuçla ülkemize döneceğiz. Çok iyi ve güçlü takımlar turnuvaya katılacak ama bizde güçlüyüz. Biz Türkiye’yiz. Buradan zaferle ülkemize döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.