Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı

İHA

Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATA KARMER) düzenlediği programlar kapsamında bu hafta öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı.
ATA KARMER’in üniversite birimlerini öğrencilere tanıtma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği söyleşiler tüm hızıyla devam ediyor. ATA KARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy’un moderatörlüğünde gerçekleşen programa katılan Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, son yıllarda psikolojik danışmaya talebin arttığını belirterek psikolojik danışmanın toplumda artan bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti. Ay, insanın hayatı boyunca psikolojik olarak çeşitli süreçlerden geçtiğini belirterek bunlardan birisinin de öğrencilik hayatı olduğunu söyledi. Bu süreçte gençlerin geleceklerini planlarken psikolojik danışmaya ihtiyaç duyabileceğini, bu noktada da devreye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin girdiğini belirten Merkez Müdürü Ay, öğrencilerin psikolojik olarak rahat bir süreç geçirmeleri için her türlü desteği verdiklerini ifade etti.
“Bireyin Kendisini Tanıması İçin Çalışıyoruz”
Öncelikle bireyin kendisini tanıması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, kişinin kendini keşfederek daha da başarılı olacağına inandıklarını ve bu yönde gerekli çalışmaları hayata gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Bir birey kendi kapasitesini, kendi şartlarını ve sınırlarını iyi bilirse atacağı adımların istediği sonuçları doğuracağını görecektir. Biz de bu kapsamda öğrencilerinin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini desteklemek; kişisel/toplumsal uyum düzeylerini ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz.”
Adaptasyon Sürecine Olumlu Yönde Katkı Sağlıyor
Atatürk Üniversitesinin geleceğine yön veren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan bu merkezin kısa zamanda oldukça verimli çalışmaların altına imza attığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, bu amaçla öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı hedeflemek üzere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Kaygı bozuklukları, depresif duygu durumu, stres, akademik zorluklar, üniversite ve yurt yaşantısına uyum problemleri, aile ve ikili ilişkilerde yaşanan problemler gibi birçok konuda bireysel danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra grup çalışmalarının da düzenlendiğini aktaran Rektör Çomaklı tamamen öğrenci odaklı olan bu merkezde yürütülen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etik ilkeleri ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uçar “Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir”
YEREL HABERLER Başkan Uçar “Bu karar bizim nezdimizde yok ...
Çocuklara ağaçta şeker sürprizi Minikler şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı Küçük başkan talimat verdi, Aziziye Belediye Başkanı yaptı
YEREL HABERLER Çocuklara ağaçta şeker sürprizi Minikler şeker ...
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı “Kadınlar saklandı diye, başlarını kesmişler” “Yandım Allah sesleri civar köylerden duyulmuş”
YEREL HABERLER Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile ...
Türkiye Murom Cup’u kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Türkiye Murom Cup’u kazanmak istiyor
Eğlenerek öğrenmeye yönelik çalışmalar, öğrencilerin eğitim alanındaki başarılarını artırmaya devam ediyor Türkiye’den 40, Azerbaycan’dan 6 eğitimcinin destek verdiği proje ile hedeflenen kazanımlar öğrencilere başarı ile ulaştırıldı
YEREL HABERLER Eğlenerek öğrenmeye yönelik çalışmalar, öğrencilerin ...
BB Erzurumspor, Yılmaz Vural’la umutlandı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yılmaz Vural’la umutlandı
Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya ...
Erzurum'a çamur yağdı
YEREL HABERLER Erzurum'a çamur yağdı
Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan ABD Başkanı Biden’e sert tepki
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan ABD Başkanı Biden’e ...
BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
Karataş’tan "soykırım" iddialarına tepki
YEREL HABERLER Karataş’tan "soykırım" iddialarına tepki
Tarım arazilerine can suyu oldu, 2 bin 600 dekar araziyi yeniden canlandırdı
YEREL HABERLER Tarım arazilerine can suyu oldu, 2 bin 600 dekar ...
Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok
YEREL HABERLER Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu ...
ABD Başkanı Bıden’e tarih dersi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu: "Joe Bıden tarihi bir sorunu siyasi zemine çekmeye çalışmıştır" "Bu açıklama ile ABD Başkanı Biden’in tarih bilgisinin de yetersiz olduğu anlaşılmıştır’
YEREL HABERLER ABD Başkanı Bıden’e tarih dersi Türk-Ermeni ...
ESTP’den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki
YEREL HABERLER ESTP’den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini ...
Başkan Orhan’dan soykırım ifadesine sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan soykırım ifadesine sert tepki
Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar’
YEREL HABERLER Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” ...
Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı yoktur’ Aydemir: ‘Tarihi gerçekleri çarpıtanları lanetliyorum’ Aydemir Erzurum, Van ve Karabağ’daki vahşetleri hatırlattı Aydemir: ‘Hepimizin uyanık olması lazım’
YEREL HABERLER Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı ...
Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan Biden’a çağrı, ‘Gelin tarihle yüzleşelim’
YEREL HABERLER Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan ...
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor Kampta 20 kadın, 20 erkek sporcu bulunuyor Milli Takım Ekim 2011 ayında olimpiyat elemelerine katılacak
YEREL HABERLER Curling milli takımlarının Erzurum kampı ...
Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki
TAMGAKUT’tan Ramazan gıda yardımı
YEREL HABERLER TAMGAKUT’tan Ramazan gıda yardımı
Erzurum’da araç sayısı 122 bin 326’ya ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum’da araç sayısı 122 bin 326’ya ulaştı
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini ...