BB Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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BB Erzurumspor perşembe günü sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 37. hafta maçında Gaziantep FK karşısında aldığı 32'lik galibiyet sonrası gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Dadaşlar, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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