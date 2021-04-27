Yaz-kış rüzgarı dinmeyen kırsal vatandaşların ilgi odağı oldu Erzurumlu vatandaşlar rüzgarı dinmeyen kırsala türbin talep etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz-kış rüzgarı dinmeyen kırsal vatandaşların ilgi odağı oldu Erzurumlu vatandaşlar rüzgarı dinmeyen kırsala türbin talep etti

İHA

Yaz-kış rüzgarı dinmeyen kırsal vatandaşların ilgi odağı oldu Erzurumlu vatandaşlar rüzgarı dinmeyen kırsala türbin talep etti

Erzurum’da bulunan Nene Hatun kırsalında yazkış dinmeyen rüzgar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Rüzgarın dinmediği bölge olarak da bilinen Nene Hatun kırsalını gezen bazı vatandaşlar, bu bölgeye rüzgar türbini kurulmasını talep etti.
ErzurumAğrı Karayolu üzerinde bulunan ve tarihi öneme sahip olan Nene Hatun Mahallesi kırsalında, yazkış fark etmeksizin rüzgar hiç dinmiyor. Çevresinde birçok tarihi alan bulunduran ve vatandaşların ilgi odağı olan nene hatun kırsalında, durmaksızın şiddetli rüzgarlar esiyor. Şiddetli rüzgârların hiç eksik olmadığı bu bölgeye ise gezmek amacıyla gelen bazı vatandaşlar, araçlarının rüzgârdan sallandığını ifade ediyor. Bu alanı sıklıkla ziyaret ettiklerini de belirten vatandaşlar, bölgeye rüzgâr türbini kurulursa Erzurum’un elektriksel açıdan kalkınabileceğini de vurguluyor.
Nene Hatun kırsalının sürekli rüzgarlı olduğunu ve bu alana kurulabilecek rüzgar türbinlerinin kente katkılı olabileceğini belirten vatandaşlar, “Şu an Nene Hatun kırsalındayız. Burası Erzurum’un tarihi açısından da çok önemli bir yere sahip. Biz bu bölgeye tabyaları görmek için geliyoruz. Buradan geçerken aracımız rüzgarın şiddetinden sallanıyor. Bu alan şuanda olduğu gibi sürekli rüzgarlı oluyor. Rüzgarın dinmediği Nene Hatun kırsalının Erzurum için değerlendirilmesini istiyoruz. Şiddetli rüzgarların estiği bu alana rüzgar türbinleri kurulursa Erzurum elektrik açısından da kalkınabilir. Yetkililerin bu bölgeyi incelemesini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un başarısını paylaştı Aydemir: ‘Erzurumspor’umuzun başarısı daim olsun’ Aydemir: Erzurumspor özel bir kaliteyi temsil ediyor Aydemir’den Erzurumspor Taraftarına övgü
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un başarısını ...
BB Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına ...
Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda psikolojik danışma ...
Başkan Uçar “Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir”
YEREL HABERLER Başkan Uçar “Bu karar bizim nezdimizde yok ...
Çocuklara ağaçta şeker sürprizi Minikler şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı Küçük başkan talimat verdi, Aziziye Belediye Başkanı yaptı
YEREL HABERLER Çocuklara ağaçta şeker sürprizi Minikler şeker ...
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı “Kadınlar saklandı diye, başlarını kesmişler” “Yandım Allah sesleri civar köylerden duyulmuş”
YEREL HABERLER Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile ...
Türkiye Murom Cup’u kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Türkiye Murom Cup’u kazanmak istiyor
Eğlenerek öğrenmeye yönelik çalışmalar, öğrencilerin eğitim alanındaki başarılarını artırmaya devam ediyor Türkiye’den 40, Azerbaycan’dan 6 eğitimcinin destek verdiği proje ile hedeflenen kazanımlar öğrencilere başarı ile ulaştırıldı
YEREL HABERLER Eğlenerek öğrenmeye yönelik çalışmalar, öğrencilerin ...
BB Erzurumspor, Yılmaz Vural’la umutlandı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yılmaz Vural’la umutlandı
Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya ...
Erzurum'a çamur yağdı
YEREL HABERLER Erzurum'a çamur yağdı
Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan ABD Başkanı Biden’e sert tepki
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan ABD Başkanı Biden’e ...
BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
Karataş’tan "soykırım" iddialarına tepki
YEREL HABERLER Karataş’tan "soykırım" iddialarına tepki
Tarım arazilerine can suyu oldu, 2 bin 600 dekar araziyi yeniden canlandırdı
YEREL HABERLER Tarım arazilerine can suyu oldu, 2 bin 600 dekar ...
Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu mezar yok
YEREL HABERLER Doç. Dr. Eğilmez: Ermenilere ait bir tane dahi toplu ...
ABD Başkanı Bıden’e tarih dersi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu: "Joe Bıden tarihi bir sorunu siyasi zemine çekmeye çalışmıştır" "Bu açıklama ile ABD Başkanı Biden’in tarih bilgisinin de yetersiz olduğu anlaşılmıştır’
YEREL HABERLER ABD Başkanı Bıden’e tarih dersi Türk-Ermeni ...
ESTP’den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki
YEREL HABERLER ESTP’den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini ...
Başkan Orhan’dan soykırım ifadesine sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan soykırım ifadesine sert tepki
Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” hayali suya düşünce sözde soykırım yalanına sarıldılar’
YEREL HABERLER Kartal: ‘Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan” ...
Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı yoktur’ Aydemir: ‘Tarihi gerçekleri çarpıtanları lanetliyorum’ Aydemir Erzurum, Van ve Karabağ’daki vahşetleri hatırlattı Aydemir: ‘Hepimizin uyanık olması lazım’
YEREL HABERLER Aydemir: Bizim tarihimizde soykırım ayıbı ...
Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan Biden’a çağrı, ‘Gelin tarihle yüzleşelim’
YEREL HABERLER Sunar’dan Ermeni yalanlarına sert tepki Sunar’dan ...
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor Kampta 20 kadın, 20 erkek sporcu bulunuyor Milli Takım Ekim 2011 ayında olimpiyat elemelerine katılacak
YEREL HABERLER Curling milli takımlarının Erzurum kampı ...
Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi’nden ABD’ye sert tepki