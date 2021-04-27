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Aydemir: "Amerika dönsün aynaya baksın" "Hainler, şehitlerin ruhaniyetiyle ezileceklerdir"

İHA

Aydemir: "Amerika dönsün aynaya baksın" "Hainler, şehitlerin ruhaniyetiyle ezileceklerdir"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür" dedi.
AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının Türk milletinde nefret uyandırdığını, asil bir millete büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.
"Bu bir bühtandır, iftiradır" diyen Milletvekili Aydemir, ABD'nin bugüne kadar neyi söylemişse hepsinde haksız çıktığını, nereye girdiyse, oraya huzursuzluk getirdiğini söyledi.
Bunları, Ermeni mezalimine uğramış, çok sayıda büyüğünü kaybetmiş biri olarak söylediğini dile getiren Aydemir, "Tarihi hakikatleri yok ederseniz ilahi düzlemde ayakta kalmanız mümkün olmaz" diye konuştu.

"HDP’nin Yaptığı Kürtlere Bühtandır"
Milletvekili Aydemir, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, ABD Başkanı Biden’ın tarihi hakikatleri tersyüz eden nadanca yaklaşımına dönük tespitler yapıp, HDP’nin “Soykırımla yüzleşme” ifadesinin Kürtlere bühtan olduğunun altını çizdi.

"ABD bugüne kadar neyi söylemişse hepsinde haksız çıkmıştır"
"ABD bugüne kadar neyi söylemişse hepsinde haksız çıkmıştır" diyen Milletvekili Aydemir, "Nereye girmişse oraya huzursuzluk götürmüştür. Bakın coğrafyamıza, yakın zamanlarda olanlara bakın, Afganistan’a bakın, Irak’a bakın, Suriye’ye bakın. Gürcistan’a, Ukrayna’ya bakın. Nereye girmişse, nereye burnunu sokmuşsa oraya bir huzursuzluk enjekte etmiştir. Çok sayıda büyüğünü ermeni mezaliminde kaybetmiş biri olarak söylüyorum, eğer siz tarihi hakikatleri böyle tersyüz ederseniz, vallahi, billahi ilahi düzlemde ayakta kalmanız mümkün olmaz" dedi.

"Muhalefetin İkircikli Ağzına Tepki Koyuyoruz"
Milletvekili Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ermeniler sözde soykırımı Kürtlerin yaptığını söylüyor. Sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP, 'soykırım yaşanmıştır' diyor. HDP, vicdansızca Kürtlere iftirada bulunuyor. CHP, HDP’yi kınamıyor. İYİ Parti Genel Başkanı ağzını açmıyor. Böyle bir şey olur mu? Muhalefetin ikircikli ağzına tepki koyuyoruz. Bir taraftan Biden’ın açıklamalarına tepki göstereceksiniz ama hemen ardından parantez açıp Türk dış politikasını eleştireceksiniz? Türkiye, dış politikada nerede yanlış yapmıştır? Dış politikada bir Türk duruşu gerçekleştirdik. Amerika aynaya dönsün baksın, orada soykırımı görür. Kısa tarihlerinde bile insanlığa karşı işledikleri binlerce suçlar var. Bizim ise binlerce yıllık tarihimizde, bulunduğumuz yerde huzur var. Biden gelsin Erzurum’a, onlarca toplu mezar çıktı. Bir tane Ermenilere ait toplu mezar yok."

"Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz"
Çanakkale kara savaşlarının 106’ıncı yıldönümü dolayısıyla şühedayı rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘ Şu vicdansızlıklar karşısında şunu ifade ederken bile yüreğimde bir acı hissediyorum, 10 binlerce şehidimiz var Çanakkale’de. Biz daha müreffeh şartlarda yaşayalım diye canlarını adadılar. Vatan mamur halde olsun diye nefislerinden geçtiler. Ama şimdi geldiğimiz noktada, ihanet odakları her gün şekil değiştiriyorlar ve orta yerdeler. Bu vicdansızlığa karşı hepimizin hazır halde olması lazım, müteyakkız olması lazım. Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Orada canlarını adayanlar bizim yüreğimizi ifade ediyorlar. Bu milletin bizatihi kendisidir şehitlerimiz. Onlara ihanet edenler, ABD’nin açıklamalarının yanında duranlar, pkk’ya, ypgye, türk düşmanı odaklara destek verenler bilsinler ki onların ruhaniyetiyle ezileceklerdir. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, Kuzey Irak’ta şehadet şerbeti içen Aygün Çakar’a rahmet niyazında bulunarak, ‘Ruh ordumuzla, şehitlerimizle, ölülerimizle yaşayan bir milletiz. ‘ kaydını düştü.

Hakkın Adaletin Yanında Biteviye Duracağız
Milletvekili Aydemir basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Sentop’a müteşekkir olduklarını belirterek, "Sayın Başkan TBMM’de düzenlenen “Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile 2. Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli” fotoğraf sergisini açtı. Bu çok anlamlıdır, özellikle, bu günlerde özel bir mana iade ediyor. Bundan dolayı sayın TBMM başkanımızı tebrik ediyorum, milletin hissiyatına tercüman olmuştur. Bununla milleti ifade eden şu demokrasi mabedinde bütün dünyaya mesaj veriyor. ABD’ye mesaj veriyor. Ki, ‘biz duruşumuzda sabit kadem haldeyiz, Allah’ın izniyle hakkın adaletin yanında biteviye duracağız diyor. Kendisine minnettarız" dedi..

"Hesabı Görülür"
Bir gazetecinin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başdanışmanının, eşinin firmasının ürettiği dezenfektanların bayiliğini yapmasına ilişkin haber var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Biz helal ve haram kavramlarını hayatımızın orijin noktasına koymuş bir partiyiz. Varsa bir haksızlık, bunlar hukuk, mahkemeler nezdinde aşikar edilir, hesabı görülür. İddialar ve ifadeler üzerine burada kayıt düşmeyiz." karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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