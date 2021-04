Erzurum vaka oranında anormal artış

Erzurum’da her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 493.09’dan 555.73’e yükseldi.

Erzurum her yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından bölgede 2’inci sıraya alırken, Türkiye illeri sıralamasında bir önceki haftaya göre 14 sıra çıkarak 26’ıncılıktan 13’üncü sıraya çıktı. İl vaka sayısı yüksekliği bazında Büyükşehirler içinde haftalık her yüz bin kişiye düşen vaka sayısı düzeyinde 5’inci oldu.

Ciddi Artış Sürüyor

Erzurum’da covid19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüz binde 62,64 oranında arttı. İlde 13 19 Mart 2021 haftasında binde 72,4, 20 26 Mart aralığında 118,95, 27 Mart 2 Nisan aralığında yüz binde 245,16, 3 9 Nisan 369.78, 9 16 ‘Nisan’da 493.09olan her yüz binde vaka sayısı korkutucu bir artış ile 555,73 yükseldi.

Erzurum’da her yüz binde 8 14 Şubat tarihleri arasında 37.71; 14 21 Şubat arasında 50.90; 20 26 şubat aralığında 43.30, 27 Şubat 5 Mart aralığında 52,22; 6 Mart 12 Mart aralığında 45.63; 13 19 Mart aralığında 72.4, 20 26 Mart aralığında 118,95, 27 Mart 2 Nisan aralığında 245.16, 2 Nisan 9 Nisan aralığında yüz binde 369.78, 10 16 Nisan 493.09 olan her yüz bin kişideki vaka sayısının 555.73’e çıktığı açıklandı.

Vaka Sayısının En Yüksek Olduğu 15 İl

Sağlık Bakanlığı “covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre göre, her yüz bin kişide görülen vaka sayısının en yüksek olduğu 15 il; İstanbul 854,75. Çanakkale 838,89, Tekirdağ 772,2, Kırklareli 721,8, Giresun 706,23, Kocaeli 679,88, Yalova 638,65, Erzincan 632,17, Bayburt 601,88, Zonguldak 578,82, Ankara 567,88, Düzce 567,88, Erzurum 555,73, Malatya 540,59, Konya 538,57 olarak değerlendirildi.

Erzurum Bölgede 2’inci Sıraya Çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en yüksek sayıda vaka sayısı Erzincan’da kaydedildi. Erzurum vaka sayısı bakımından 2’inci sırayı aldı. Bölgede her yüz bin kişide belirlenen vaka sayısı; Erzincan 632,17, Bayburt 601,88, Erzurum 555,73, Malatya 540,59, Ağrı 389,96, Kars 351,32, Iğdır 348,71, Tunceli 318,78, Elazığ 300,7, Bingöl 271,15, Ardahan 269,34, Bitlis 186,33, Muş 153, Hakkari 150,79, Van 104,49 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yüz bin kişide tespit edilen vaka sayısı; İstanbul 854,75, Çanakkale 838,89, Tekirdağ 772,2, Kırklareli 721,8, Giresun 706,23, Kocaeli 679,88, Yalova 638,65, Erzincan 632,17, Bayburt 601,88, Zonguldak 578,82, Ankara 567,88, Düzce 567,88, Erzurum 555,73, Malatya 540,59, Konya 538,57, Edirne 536,83, Eskişehir 535,87, Ordu 528,24, Bilecik 525,79, Kastamonu 522,88, Bartın 519,65, Kayseri 517,92, Rize 508,19, Bolu 504,13, Bursa 502,41, Balıkesir 496,34, Samsun 481,9, Çorum 467,25, Nevşehir 463,34, Sinop 445,35, Kırıkkale 444,92, Karabük 435,11, Kütahya 427,44, Amasya 423,26, Afyon 417,01, Tokat 416,65, Sakarya 414,52, Niğde 407,65, Sivas 402,9, Kırşehir 399,52, Çankırı 394,43, Ağrı 389,96, Yozgat 388,93, Aksaray 388,41, Karaman 364,43, Kilis 354,36, Trabzon 353,74, Isparta 351,35, Kars 351,32, Iğdır 348,71, İzmir 335,09, Gümüşhane 333,8, Manisa 326,62, Antalya 324,57, Tunceli 318,78, Elazığ 300,7, Osmaniye 292,22, Gaziantep 287,89, Aydın 274,87, Burdur 274,81, Bingöl 271,15, Ardahan 269,34, Muğla 250,91, Artvin 250,15, Uşak 240,1, Hatay 239,74, Kahramanmaraş 239,09, Denizli 232,39, Mersin 208,91, Adıyaman 200,01, Adana 192,54, Bitlis 186,33, Batman182,5, Muş 153, Hakkari 150,79, Diyarbakır 143,6, Siirt 123,84, Van 104,49, Şanlıurfa 104,24, Mardin 95, Şırnak 55,04. olarak kaydedildi.

