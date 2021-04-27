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Tam kapanma öncesi Doğu´da son durum

DHA

Tam kapanma öncesi Doğu´da son durum


Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 17-23 Nisan tarihleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi´nde vaka sayılarının düştüğü tek il Iğdır oldu. Iğdır´da bir önceki hafta yüz binde 415,77 olan vaka sayısı, bu hafta 348,71´e düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 günlük tam kapanma öncesi illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. 17-23 Nisan tablosuna göre Doğu'da en fazla artış Ağrı, Erzurum ve Kars'ta görüldü. 10-16 Nisan tablosunda vaka oranı yüz binde 307,223 olan Ağrı'da bu hafta sayı 389,96'ya yükseldi. Erzurum'da ise geçen hafta yüz bin kişide 493,09 kişi koronavirüse yakalanırken, bu hafta sayı 555,73'e çıktı. Kars'ta da durum değişmedi ve vaka artışı devam etti. Kentte bir önceki haritada yüz binde 291,66 olan vaka oranı 17-23 Nisan tarihli haritada 351,32 olarak açıklandı.
Ardahan da vaka sayısının yükseldiği iller arasında yerini aldı. Kentte yüz binde 230,89 olan vaka sayısı 269,34'e çıktı. Muş'ta da artış az da olsa devam etti. Muş´ta, 1016 Nisan risk haritasında 123,32 olarak açıklanan vaka oranı, bu hafta 153 olarak kaydedildi.
Geçen hafta vaka oranı yüz binde 415,77 olan Iğdır'da ise bu hafta düşüş yaşandı. Iğdır´da bu oran bu hafta 348,71 olarak açıklandı.
VATANDAŞLAR TAM KAPANMAYA OLUMLU BAKIYOR
Erzurum´da vatandaşlar, 29 Nisan saat 19.00´dan başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00´e kadar devam edecek olan tam kapanmaya destek verdi.
Kentte dönercilik yapan Yiğit Emeç, "Herkes için zor bir süreçten geçiyoruz. Kapanma kararı kurallara tam uyulmadığını gösteriyor. Umarım bu 17 günlük kapanma sürecinde herkes kurallara uyarda olumlu sonuçlar alabiliriz. Bayramdan sonra vaka sayılarının azalacağını düşünüyorum. Bu yüzden tedbirlere büyük ölçüde önem göstermeliyiz. Ramazanda paket servisini 24 saate çıkardık. Sadece restoranlar açık olacak. Bu dönemde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Kapanma kararının olumlu sonuçlanacağını ifade eden Hayati Yiğit ise, "Kapanma kararından memnunum. Yaradan rızkı bir şekilde verir. Dişiniz ağrıdığını düşünün, günlerce ağrı çekmektense bir kere çektirip kurtulursunuz. Virüs de öyle bir kere tamamen kapanıp kurtulalım. Sonuçta savaşa gitmiyoruz. Devletimiz bizim sağlığımızı düşünüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-04-27 14:44:04

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