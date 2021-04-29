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Trafikte dört nala koşan at, çok sayıda araçta hasara neden oldu

DHA

Trafikte dört nala koşan at, çok sayıda araçta hasara neden oldu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da sahibinin elinden kaçan at, geçtiği yollarda trafiği alt üst etti. Arkasındaki araba ile çarptığı araçlara zarar veren at, Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş tarafından otomobille önü kesilerek durduruldu.
Merkez Yakutiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan araba koşulu at, Havuzbaşı semtinde dört nala trafikte ilerlemeye başladı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, at arabasının çarptığı çok sayıda araçta hasar meydana geldi. O anları cep telefonu ile kaydeden Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, Demirciler Mahallesi´nde otomobiliyle atın önünü keserek durdurdu. Atı güvenli bir yere bağlayan Toptaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, atın sahibini aradı. Ekipler, yoldan geçen diğer at arabası sürücülerini durdurarak atın sahibini tanıyıp tanımadığını sordu. Atın sahibine ulaşamayan polis, haber merkezi ve karakollara da herhangi bir müracaat yapılmayınca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yardım istedi. Belediye görevlileri atı arabadan çözerek, çevredekilerin de yardımı ile minibüse bindirip merkeze götürdü.
Atı yakalayan Erzurum Macera Ofroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, "At panik yapmıştı ve araçlara vurarak ilerliyordu. Birkaç kişi de ezilme tehlikesi geçirdi. Atı takip ettim. Uygun bir yerde önüne kesip durdurdum. Atı vatandaşların da yardımı ile bağladık. At arabası benim gördüğü yaklaşık 12 araca çarparak zarar verdi. Sahibi henüz ortada yok. Hava sıcaktı, su verdik. Uzun süre koşması nedeniyle iki kovaya yakın su içti. Atı durdurmasak istenmeyen olaylar yaşanabilirdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-29 09:45:22

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