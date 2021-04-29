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Nohutçu; “Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli”

İHA

Nohutçu; “Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli”

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların tam kapanma kararı ile açıklamalarda bulunan Erzurum Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Nohutçu, açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar yaklaşık 3 hafta tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ben esnaf olarak bu kapanmaya karşıyım. Bankalar açık olması bizim çalışmamız olması hiçbir anlam teşkil etmiyor. Eğer kapatılıyorsa tam kapatılsın. Nisan ayının 30’unda vatandaş esnaf çek ödeyecek nakit alımdan başka alım yok. Örneğin ben başka firmadan alacağım var karşı firma iş yapamadığı için ödeme yapamıyor. Benim çekimi kim ödeyecek? Ya kapanıyorsa bankada kapansın ya imalatçı da kapansın. Şuanda yapılan esnafa kar değil zarar. Yine ayrıca İç İşleri Bakanlığı genelge yayımlamış İmalatçıya izin vermiş olduğu halde sabah işimize giderken polis durduruyor soruyor “nereye gidiyorsun” diye bende işe gidiyorum diyorum esnaf odasının vermiş olduğu izin kararının sahte olduğunu ve hemen anında ceza kesiyor. Madem polis karar veriyor ise İç İşleri Bakanlığı boşu boşuna böyle genelge yayımlıyor. Her il kendine göre keyfiyat kullansın. Astığım astık kestiğim kestik. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bu iş yapıldığı zaman esnaf gözetilsin. Bir konu ya daha değineyim. Zaten bu pandeminden dolayı esnaf olarak zor durumdayız. Esnafımızın SSK ve bağkur prim borçları ertelensin. Bu da yetmezmiş gibi biz küçük esnafa ceza kesiliyor. Tam kapanma tamam da, bankaları da tam kapattınız mı? Zira ödenecek çekler, yapılacak ödemeler var da. Anlaşıldı! Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diyorsunuz. Tam kapatılsın diyenler! Tam kapatıldı. Mutlusunuz değil mi? Pandeminin faturası esnafa çıkarıldı. Bu sorunlarımıza çözüm bulunsun. Esnafımız gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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