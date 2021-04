Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı

Erzurum’da sahibinin elinden kaçan at, trafiği birbirine kattı. Arkasındaki araba ile trafikte dörtnala koşan at, birçok arabaya da zarar verdi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan at arkasındaki arabayla trafiği altüst etti. Havuzbaşı Kent Meydanından Gürcükapı Caddesi'ne kadar dört nala koşan at trafikte araçlara çarparak maddi hasar verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden Erzurum Macera Offroad Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, dört nala koşan atı Demirciler Mahallesi'nde önünü keserek durdurdu. Atı bir yere bağlayan Toptaş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri atın sahibine ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi.

Belediye görevlileri tarafından at arabadan çözülerek merkeze götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.