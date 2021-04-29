Murom’da Curlingli günler

Murom Cup 2021 tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin iki erkek takımı ile katıldığı turnuvanın açılış seremonisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin A ve B Takımı olmak üzere iki erkek takımla mücadele ettiği Murom Cup 2021 tüm hızıyla sürüyor.

Rusya’nın Murom Kenti’nde yapılan turnuvanın açılışı ise önceki gün yapıldı. Oldukça sade ama renkli görüntülerin yaşandığı açılışta Murom Kenti’nin yerel halk oyunları ekibi de gösterileri ile nefes keserken, ayakta alkışlandı.

Ülkelerin milli takımlarının geçit töreninin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Açılışta Murom kentine özgü özel olarak hazırlanmış çelenk şeklindeki ekmekler sporculara hediye edildi.

Tribünlere Seyirci Alındı

Kovud19 pandemisine rağmen Rusya’da hayat tüm hızıyla devam ediyor. Kapalı alanlarda Maske takılırken, açık alanda yüzde 90 insanlar maske takmıyor. Murom CUP 2021 açılışı kapsamında buz salonunun tribünlerine seyirci alındı. Özellikle genç öğrencilerin doldurduğu tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Ev sahibi Rusya’nın yanı sıra Türkiye, İsviçre, İsveç ve daha bir çok ülkeden sporcunun katıldığı Murom Cup’ta Türkiye erkekler A ve B Takımları Rusya ile karşı karşıya geldi. Ayyıldızlı erkeklerin A Takımı, güçlü rakibine kafa tuttu ve mücadeleden 85 yenik ayrılmasına rağmen madalya şansını devam ettirdi.

Şebin’den Curling zeminine tepki

Mücadele sonrasında Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, müsabakaların yapıldığı buz zeminin oldukça kötü ve bozuk olmasından yakındı.

Şebin, “Bizim ülkemize geldiklerinde en küçük bir bahane arıyorlar ki, bizi eleştireler. Burada curling pistinin bozuk oluşunu herkes gördü. Biz sporcularımızı buraya maç eksikliklerini gidersinler ve müsabaka tecrübesi kazansınlar diye getirdik. Ama görüyoruz ki, bu zeminde sadece bizim ülkemizin sporcuları değil diğer ülkelerden gelen sporcularda curling değil adeta bowling oynuyorlar. Buraya bu kadar ülkeyi davet ediyorsanız buz zeminini de ona göre düzeltmek zorundasınız. Yine de biz sporcuların mücadelesinden memnunuz onların iyi niyeti ve gayretiyle ülkemize iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Pro. Dr. Kenan Şebin ile Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses’in de yer aldığı kafilede Erkek Curling Milli Takımında Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhmet Zeki Uçan ve Orhun Yüce A takımını oluştururken, Muhammed Haydar Demirel, Muhammed Faruk Kavaz, Ahmet Alperen Tunga ve Muhammed Enes Çağlayan B Takımını oluşturuyor.

Ayyıldızlı curlingçilerin antrenörlüğünü ise Ahmet Çelik yapıyor.

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