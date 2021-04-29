Emniyetten engelliler için özel broşür

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü engelli vatandaşların trafik güvenliği bakımından incinebilirliklerinin dikkate alınması için vatandaşlara yaya geçitlerinde broşür dağıttı.

Engelli vatandaşların trafik güvenliği bakımından incinebilirliklerinin dikkate alınmasını ve engelli insanların başkalarına bağımlı olmaksızın hayatlarına devam edebilmeleri, engelleri dolayısıyla daha fazla riske maruz kalmadan sosyal hayata karışabilmeleri ve engellilerin trafikteki hassasiyetleri konusunda toplumun tamamında ortak bir bilincin oluşturulması amacıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü yayalara ve araç sürücülerine şehrin işlek caddelerinde el broşürü dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.