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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir: 1 - 2


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
BB.ERZURUMSPR: Jakub SzumskiHasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Leo, Petrus, Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra), Obertan (Dk. 63 Oltan), Emrah Başsan, Murat Uçar, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan BabacanEpureanu, Edin Visca, Aleksic (Dk. 46 Guldbrandsen (Dk. 89 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal), Duarte, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Mbombo (Dk. 73 Deniz Türüç).
SARI KART: Cenk Ahmet, Emrah Başssan, (BB.ERZURUMSPOR), Deniz Türüç, Volkan Babacan, Crivelli) (M.BAŞAKŞEHİR)
KIRMIZI KART: Dk. 18. Epureanu (M.BAŞAKŞEHİR)
GOL: Dk. 5 Emrah Başsan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 58 Chadli (pen), Dk. 84 Guldbrandsen (M.BAŞAKŞEHİR)SÜPER Lig´in 38´inci haftasında ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Medipol Başakşehir´e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 5´inci dakikada Emrah Başsan atarken, Epureanu´nun 18´inci dakikada kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 72 dakika bir kişi eksik oynayan Başakşehir´in golleri 58´de penaltıdan Chadli, 84´üncü dakikada Guldbrandsen´den geldi.
5´inci dakikada Cenk Ahmet´in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.
7´nci dakikada Aleksic sol kanattan ortaladı, cezaalanı içinde toplu buluşan Edin Visca, müsait durumda topu üsten auta gönderdi.
18´inci dakikada Ricardo Gomes´i cezaalanına girerken düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus´tan kırmızı kart gördü.
23´üncü dakikada Berkay Özcan, ortaalandan aldığı pasla Erzurumspor cezaalanına girerken sert vurdu, top kaleci Jakub Szumski´de kaldı.
30´uncu dakikada sağ kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca´nın ortasında Murat kayarak dokunduğu topu kornere gönderdi.
40´ıncı dakikada Aleksic´in kullandığı faul atışında arka direkte yükselen Duarte´nin kafa şutunda top az farkla auta gitti.
44´üncü dakikada Emrah Başsan´ın cezaalanı içine ortaladığı topa önce Cenk Ahmet vurdu, daha sonra topla buluşan Obertan ıskalayınca BB. Erzurumspor, önemli bir pozisyonu harcadı.
48´inci dakikada Emrah sağ kanattan sıfıra indikten sonra cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes´in şutunda top yandan auta gitti.
50´nci dakikada Cenk Ahmet´in defansın arkasına attığı pasa Omolo dokunamadı.
52´nci dakikada Cenk Ahmet´in pasıyla buluşan Ricardo Gomes cezaalanı içerisinde topu kontrol edemedi.
56´ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca´nin kale direği dibine giden topunu kaleci Jakub Szumski ayağıyla uzaklaştırdı. VAR´dan gelen uyarı üzerine görüntüleri izleyen Fırat Aydınus, Petrus´un elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
58´inci dakikada penaltı atışını kullanan Chadli topu ağlara gönderdi. 1-1.
65´inci dakikada Ricardo Gomes cezaalanında havadan gelen topu Oltan´ın önüne indirdi. Oltan´ın şutunda top defansa çarparak kornere gitti.
77´nci dakikada Cenk Ahmet´in ortasına vole vuran Emrah Başsan´ın şutunda kale direği dibinden defans kornere çeldi.
84´üncü dakikada Edin Visca´nın pasıyla Erzurumspor defansının arkasına sarkan Guldbrandsen kaleci Jakub Szumski´nin yanından topu ağlara gönderdi. 1-2.
Hakem Fırat Aydunus´un 6 dakika uzattığı maçta başta gol olmayınca konuk ekip, 2-1´lik galibiyetle üç puanı aldı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-29 18:03:42

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