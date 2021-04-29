Yılmaz Vural: “Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Bugün maçı bana göre şansı olan kazandı”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklanacaklarını ifade ederek, “Bugünkü maçı şansı olan kazandı, oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 38. haftasında BB Erzurumspor, evinde Medipol Başakşehir’e 21 mağlup oldu. Maçın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, “Maç öncesi iki takım da aynı puanda ve rakip her zamanki gibi geri çekilmiş bir oyun tarzıyla kontra oynamayı düşünürken Cenk’in ceza sahasına girerken düşürülüşü ve 5’inci dakikada attığımız mükemmel bir gol. Sonrasında enteresandır 7. dakikada onların sağdan kesip Visca’nın auta giden pozisyonu var. 18. dakikada bizim Gomes’in düşürülmesiyle görülen kırmızı kart maçın kırılma noktası oldu. Yani takımın o ana kadar ki maç temposu bir anda farklı hale geldi. 10 kişi kalan takım kontrollü oyun, hiç düşünmediğimiz tarzda 10 kişi kalma, bize değil onlara avantaj sağladı gibi oldu. Onları 2, bizim üç pozisyonla devre oldu. Soyunma odasına girdiğimizde rakip çıkarken biz de tabii ikinci santrforu oyuna soktuk. 46. dakikada oyunun yine kırılma noktası oldu. Gomes’in çok net vuruşla gol yapması gerekirken topu dışarı attığı pozisyon. Akabinde 58. dakikada penaltı oldu. Tabii biz göremiyoruz, hocam da göremedi ki pozisyon geçtikten sonra VAR’a gidildi. Demek ki Cüneyt Çakır, VAR’a gidilmesi şeklinde değerlendirdi. Penaltı atıldı, kaleci kurtarabilirdi ama olmadı. Biz olayı değiştirebilmek adına çalışırken iyi pozisyon bulduk. 84. dakika bizim yıkımımız oldu. Biz çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık, onlar da akıllı kullandılar. Guldbrandsen’in attığı golle 21 kazandılar. Kazanırken neşe içinde konuşurken, kaybederken neşe içinde konuşulmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Psikolojisi çok farklı bir oyundu. 10 öne geçmeyi avantaj görüp öyle davranmasak daha atak oynasaydık daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak kaybettik. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum bir maçtan sonra üzülme işini kabul eden bir adam değilim. Bir ders çıkaracağız. Öyle bir durumdayız ki hep kazanmak zorundayız. Bu maçı kazanmasan yandın diye bir durumdayız. O yüzden de oyuncular bu atmosfere daha iyi hazırlayıp, kazanacak hale gelmesini sağlayarak Fenerbahçe maçını oynayacağız. Ben çocuklarımı kutluyorum” diye konuştu.

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