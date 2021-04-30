Engelliler, kuşlar için 'rızık ağacı'na ekmek astı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da engelliler, ilkbahar gelmesine rağmen karla kaplı Palandöken Kayak Merkezi'nde, 'rızık ağacı' adını verdikleri ağacın dallarına kuşlar için ekmek astı. Eline aldığı ekmek dilimlerini kimseden yardım almadan ağacın dallarına takan görme engelli Necati Özcan, "İnsanlığımızdan değil gözlerimizden olduk" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, aralarında görme, işitme ve bedensel engellilerin bulunduğu üyelerle deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 700 metresine araçlarla çıkıp, ağaçlık bölgeye kadar yürüdü. Üyeler, kuşlar için ağacın dallarını ekmeklerle donattı. Palandöken'e vahşi ve doğal hayatı canlandırmak, aç kalan kuşlara yem vermek için çıktıklarını belirten Başkan Keleşoğlu, "Hayvanların karnını doyurmak, bu haklarını yerine getirmek için Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak yapmış olduğumuz bir farkındalık programı. Ekmek ile donattığımız ağacı, 'rızık ağacı' olarak adlandırdık" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce görme yetisini kaybeden, evli ve 3 çocuk babası Aydın Oğuz ise yardım almadan ağacın dallarına ekmek astı. Malulen emekli olduğunu belirten Oğuz, "Biz de normal, sağlıklı insanlar gibi ağaçlara ekmek astık. Bizim için pek fazla bir zorluğu olmadı. Ekmeği elimize alıp, ağacın dalını da bulduktan sonra normal şekilde astık. Çok mutluyuz. Doğadaki canlılara bu nimetleri verip, evimize gittiğimizde çok mutlu olacağız inşallah" dedi.

Görmeden 30 yılının geride kaldığını anlatan Necati Özcan da "Gözlerimi 1991 yılında aniden kaybettim. Rabb'imin verdiklerine hamdolsun. Bizler insan olarak daha mükemmel bir doğada yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Üyeler, ağacın tüm dallarını ekmekle donattıktan sonra birbirlerine destek olarak, karlı ve engebeli yolları aşıp, araçlarına ulaşmalarının ardından bölgeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-04-30 09:23:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.