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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdurrahman Gazi İlkokulu’ndan 9 uluslararası proje

İHA

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi İlkokulu, eTwinning projeleri kapsamında 9 uluslararası proje yürütüyor. Toplamda 9 proje yürüten Abdurrahman Gazi İlkokulu, bu projelerden 7'isinin kuruculuğunu, 2 projenin ev sahipliğini yapıyor.

Abdurrahman Gazi İlkokulu’ndan 9 uluslararası proje

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi İlkokulu, eTwinning projeleri kapsamında 9 uluslararası proje yürütüyor. Toplamda 9 proje yürüten Abdurrahman Gazi İlkokulu, bu projelerden 7’isinin kuruculuğunu, 2 projenin ev sahipliğini yapıyor.
Abdurrahman Gazi İlkokulu bu çalışmaları, Türkiye’nin pek çok ilinden ve Azerbaycan’dan 100’e yakın öğretmen ve 300’e yakın öğrenci ile “Kardeş Projeler” sloganı ile başarılı bir şekilde yürütüyor. Düşündüren Etkinlikler Yapıyorum, Oyun Okuryazarlığı, Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi, Web2ler ile Eğleniyoruz, Nesilden Nesile Kültürümüz, Kardeşliğin Hikâyesi, Dünyamızı Keşfe Çıkıyoruz, Game And Me, Technology Design başlıklarında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Erzurum ili olarak proje tabanlı eğitimde epey bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik edip Abdurrahman Gazi İlkokulundan yeni projeler beklediğini dile getirdi. Projeyi yürüten Abdurrahman Gazi İlkokulu Öğretmenleri, projelerin salgın dönemi olmasına rağmen, gelişen ve değişen dünyaya ve hızla ilerleyen teknolojiye hem öğrencileri hem de öğretmenleri hazırladığını ve projeden etkili sonuçlar almaya başladıklarını belirttiler. Kardeş Projeler sloganı ile alanında uzman kişilerle yapılan öğrenci webinarları ile gerek yurt içi gerek yurt dışından 300 öğrencinin ve 100 e yakın öğretmenin birbirleri ile iletişim içinde olmalarının uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını artırdığı ifade edildi.
Abdurrahman Gazi İlkokulu öğretmenleri tarafından yürütülen projelerde Azerbaycan ve Türk kardeşliğinin pekiştirilmesi, geçmişten geleceğe oyun, düşünme becerileri web2 araç kullanımı akıl ve zekâ oyunlarını öğrenmek ve öğretmek hedefleniyor.

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