Erzurum'a akın akın geliyorlar

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Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden Erzurum’a gelen vatandaşlar kent giriş ve çıkışında kuyruklar oluşturdu. Polis giriş noktaları haricinde kent merkezinde de sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte Erzurum’da denetimler artırıldı. Özellikle 17 günlük kapanmayı Anadolu kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar batı illerinden akın akın gelmeye başladılar.

Erzurum’a giriş noktalarında zaman zaman oluşan yoğunluğa rağmen polis denetimleri bir an olsun bırakmazken kent merkezinde de denetimler sıkılaştırıldı.

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