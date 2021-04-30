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Erzurumspor umutlarını son 3 maça bıraktı BB Erzurumspor 3 maç sonra kaybetti

İHA

BB Erzurumspor, ligde üst üste 3 galibiyet almasının ardından dün sahasında Başakşehir'e 21 mağlup olarak kritik virajda çok önemli bir puan kaybı yaşadı. 37 puanla 19. sırasında bulunan Dadaşlar, BAY geçecekleri son haftaya kadar olan 3 maçını da kazanıp ligde kalmak istiyor.

Erzurumspor umutlarını son 3 maça bıraktı BB Erzurumspor 3 maç sonra kaybetti

BB Erzurumspor, ligde üst üste 3 galibiyet almasının ardından dün sahasında Başakşehir’e 21 mağlup olarak kritik virajda çok önemli bir puan kaybı yaşadı. 37 puanla 19. sırasında bulunan Dadaşlar, BAY geçecekleri son haftaya kadar olan 3 maçını da kazanıp ligde kalmak istiyor.
Süper Lig'in son 3 haftasında aldığı peş peşe 3 galibiyetle yükselişe geçen BB Erzurumspor, dün sahasında maçın 72 dakikasını 10 kişi geçiren Başakşehir’e altın değerinde 3 puan kaybederek ağır bir yara aldı.
Son 3 haftada elde ettiği seri galibiyetlerle 37 puanla 18. sıraya kadar yükselen Erzurum ekibi, Başakşehir karşısında puan ya da puanlar çıkaramayınca aynı puanla 19. sıraya gerileyip küme düşme hattındaki yerini korudu.
Son hafta BAY geçecek olan BB Erzurumspor, 42. haftaya kadar olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından 9 puan çıkartarak ligde kalma şansını sonuna kadar zorlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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