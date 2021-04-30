Erzurum’da 7 kişiyle 1 Mayıs açıklaması Havuzbaşındaki kent meydanındaki programa tam kapanma nedeniyle sadece 7 sendika temsilcisi katıldı

Hakİş konfederasyonunca tam kapanmanın ilk gününde Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen 1 mayıs açıklamasına sadece 7 kişi katıldı.

Hakİş İl Başkanı ve Hizmetİş Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç basın bildirisini okurken, programa sadece 7 sendika temsilcisinin katılması dikkat çekti.

1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününün kutlu olmasını dileyen Başkan Şahin Girmenç, “Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. HAKİŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz” dedi.

HAKİŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta; örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istediklerini dile getiren Şahin Girmenç, “Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Bizler bugün, Emek ve Dayanışma Gününde; Güçlü ve Güzel Yarınlar için, Güçlü gelecek için, Sağlığımız için, İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız” diye konuştu.

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