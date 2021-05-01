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Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Oral Partal atandı. Oral Partal, Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

Uzun zamandır vekaleten yürütülen Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Amiri Oral Partal asaleten atandı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinden Oltu ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Amiri Partal, ‘Oltu gerçekten çok güzel bir ilçemiz Oltu'da görev yapacak olmaktan ötürü son derece mutluyum. Oltu halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız’ dedi.

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