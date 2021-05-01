Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin kalitesi tescillendi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF), Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından üç yıllığına akredite edildi.

Eğitim fakülteleri programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulunun verdiği “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” sahibi olan EPDAD’a yapılan akreditasyon başvurusu sonrasında yapılan değerlendirmenin ardından Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 24 Nisan 2024 tarihine kadar, Fen Bilgisi Öğretmenliği ise 24 Nisan 2023 tarihine kadar akredite edilmiş oldu.

Ekip üyelerinin akademik süreçler, fiziki altyapı ve idari işleyiş bakımından yaptığı inceleme ve ilgili kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan sonuç raporu doğrultusunda Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin EPDAD tarafından akredite edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu belge ile bölümlerin ilgili kriterler çerçevesinde kalitesinin tescillenmiş olduğunu söyledi.

EPDAD tarafından görevlendirilen değerlendirici ekip üyelerinin Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek öğretim, personel, öğrenciler, iş birliği, fiziksel altyapı, yönetim ve kalite güvencesi adlarını taşıyan yedi standart alanı içerisindeki faaliyetler bakımından değerlendirdiğini aktaran Rektör Çomaklı, birçok konunun incelenerek bu bölümlerin akredite edildiğini ifade etti.

“KKEF, Türkiye’nin Önde Gelen Eğitim Fakültesi Olma Yolunda İlerliyor”

Atatürk Üniversitesinin başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başarısı sonucunda fakülte olarak akredite olmayı başardıklarını belirten Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, Atatürk Üniversitesini hedefe ulaştıracaktır. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, bu doğrultuda tüm bölümleriyle akreditasyon süreçlerini planlamış ve Türkiye’nin en önde gelen eğitim fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Akredite olan üç bölümümüze hayırlı olsun diyor ve bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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