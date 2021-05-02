Başkan Oral’dan işletmeler için Kredi Garanti Fonu desteği talebi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kovid19'un etkisini yaşayan sektörlerin 29 Nisan17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma ile birlikte yaşayacağı finansal zorluklara değinerek KGF destekli yeni kredi olanaklarının da sunulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kovid19'un etkisini yaşayan sektörlerin 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma ile birlikte yaşayacağı finansal zorluklara değinerek KGF destekli yeni kredi olanaklarının da sunulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkan Oral yaptığı açıklamada; “Turizm, hizmet, perakende gibi birçok sektör salgından etkilendi. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma ile bu etkilenme daha da artacak. Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarca açıklanan 31 Mayıs 2021’e kadar çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin ertelenmesi yönündeki yasal düzenleme ve KOSGEB destekli 5 milyar lira bütçeli destek paketi bir nebze de olsa mikro ve küçük ölçekli üyelerimiz rahatlatacaktır. Ancak, salgının tüm dünyada ticaret ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artarak sürüyor. Bu kapsamda üyelerimizin banka kredilerine erişiminin sağlanması ve salgın kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen sektörlerimiz için yeni bir desteğe ihtiyaç var. En az 1 yıl ödemesiz KGF destekli yeni kredi olanaklarının sunulması, sektörleri rahatlatıp, taze güç verecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.