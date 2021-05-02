ETÜ ile KUDAKA yerli yünden tekstil ürünleri üretmek için bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile yeni bir protokol imzaladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Ahmet Dumlu, ETÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Ahmet İlker Akbaba ve Mühendis Mehmet Karadişoğulları ile KUDAKA Genel Sekreteri Okay Güven ve birim yöneticileri “Yerli Yünden Katma Değerli Tekstil Ürünleri Üretme Fizibilitesi Projesi”nin sözleşmesini imzalamak amacıyla bir araya geldi.

KUDAKA merkezinde imzalanan protokol kapsamında; Erzurum ve bölgesinde değerlendirilmeyen koyun yününden katma değerli tekstil ürünleri elde edebilmek için kurulması planlanan Yün Analiz ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı ile Dokuma, Örme ve Boyama Atölyelerini bünyesinde barındıran bir üretim tesisinin fizibilitesi yapılacak.

Proje doğrultusunda küçükbaş hayvancılığın gelişmesi yün lifinden tekstil kumaşı elde edilmesi, yünlü materyallere ilişkin ArGe faaliyetlerinin yürütülmesi, yün lifinin mali değerinin ortaya konulması ve konuya ilişkin farkındalık sağlanması hedefleniyor. Ayrıca ETÜ bünyesinde bir Yün Araştırma Merkezi kurularak yün ile ilgili inovasyon çalışmalarının yapılabilmesi ve bu alanda yetişmiş insan gücünün ülkeye kazandırılması planlanıyor.

Rektör Bülent Çakmak: “Yünden Elyaf Üretmek İçin Protokol İmzaladık”

ETÜ ve KUDAKA arasında imzalanan protokol ile Erzurum ve bölgesinde yoğun olarak yapılan hayvancılık için son derece olumlu yansımaları olacağını kaydeden Rektör Bülent Çakmak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen katma değeri en yüksek ürünün yün olduğunu ancak yün elyafının bölgede kullanılmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Erzurum ve çevresi tarih boyunca tarım ve hayvancılığın merkezi konumunda olmuştur. Son zamanlarda giderek azalan bu sektörü yeniden canlandırmak ve her açıdan verim elde edebilmek için ETÜ olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Bu kapsamda KUDAKA ile imzalanan protokolün bu amaca hizmet edeceğine inanıyor, iş birliğinin iki kuruma ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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