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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Curlingte dev işbirliği

İHA

Curlingte dev işbirliği

Rusya ve Türkiye Curling Federasyonları arasında Dostluk ve İşbirliği Protokolü imzalandı.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, “Devletimizin ülkemize kazandırdığı buz salonlarında olimpiyat sporcularının yetişmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.
Muron Cup 2021 Curling Turnuvası kapsamında Rusya’da bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses, Rusya’da ev sahibi ülkenin Curling Federasyonu ile önemli bir ortak protokole imza attı.
Rusya ve Türkiye Curling Federasyonları arasında Dostluk ve İşbirliği Protokolü imzalandı.
Rusya’nın Mukom Kenti’nde yapılan protokol imza törenine Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile Yönetim Kurulu üyesi Güngör Şenses katıldı.
Rusya Curling Federasyonu adına ise imza törenine Shaçhlova Olga, Jarkova Olga, Adrianova Olga, Andrianov Yury ve Dmitrıy Svischev iştirak etti.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Devletimizin kazandırdığı buz salonlarının uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması ve olimpiyatlar için sporcu hazırlamak için bu tür protokollerin çok önemli olduğunun altını çizerek protokolün Türkiye ve Rusya Curling Federasyonlarına hayırlı olmasını istedi.
Şebin, “İki ülke halkının her alanda olan kardeşlik ve akrabalık bağlarının uzun yıllardır devam ettiğini ve her alanda olduğu gibi spor alanında da bu kardeşliği bir üst seviyeye çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Sporun Gelişimine Müthiş Katkı
Rusya’nın Murom Kenti’nde düzenlenen Murom 2021 Cup kapsamında bu ülkede Curling adına önemli bir protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cunling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Rusya Curling Federasyonu Başkanı ve yetkililere örnek protokol için teşekkür etti.
Başkan Şebin, “Türkiye ve Rusya halkları arasında uzun yıllardır devam eden; kardeşlik dostluk ve akrabalık ilişkilerimiz var. Bu süreç son yıllarda daha da hissedilir düzeyde olumlu ilişkiler geliştirilmiştir. Günümüzde doruk noktasına gelen her alandaki işbirliğimiz spor alanında da devam ettirme düşüncesi ile Türkiye ve Rusya Curling Federasyonları arasında kardeşlik, dostluk ve işbirliği protokolü imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile imzalayacağımız protokolün her iki ülke Curling ailesine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
İmza Töreni Samimi Bir Ortamda Yapıldı
Murom Kentinde yapılan ve oldukça samimi bir ortamda geçen işbirliği protokolü imza töreninin ardından her iki ülkenin Federasyon Başkanları ve diğer yetkililer birbirlerine hediye verdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Rus yetkililere curling maketinin yanı sıra plaket, Oltu Taşı Tespihi ve bakırdan özel yapılmış fincan takımı hediye etti. Rus heyeti Şebin ve arkadaşlarına jestleri için teşekkür etti.
Rusya Curling Federasyonu Başkanı Shachlova Olga da Curlingte her geçen yıl adından söz ettirmeyi başaran Türkiye ile işbirliği protokolü imzalamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
İmza töreninde hazır bulunan Rus Milletvekili Dmitrıy Svischev de sempatik hareketleri ile alkış alırken, Türk misafirlere yakın bir ilgi gösterdi. Rus milletvekili Türk sporcular ve yönetim ile Antrenör Ahmet Çelik ile tek tek tokalaşarak hal hatır sordu.

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