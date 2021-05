Başkan Özsoy: “Basınımız can siperane görev yapıyor”

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy , 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, her zor dönemde olduğu gibi korona virüsle mücadele edilen günlerde, risklere rağmen görevini başarıyla yerine getiren gazetecilerin ve basın kuruluşlarının bu süreçten en az zararla çıkabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy yönetim kurulu adına, Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle bir açıklama yaptı.

3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Özsoy, bu yıl da 3 Mayıs gününün geçmiş yıllardan farklı bir süreçte yaşanmakta olduğunu ifade etti.

Süreçte, ilk günden bugüne dek halkın sağlığı ve salgının bir an önce atlatılması için görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını kaydeden Özsoy , “ Huzur ve sükun ortamının devamı için çalışan kolluk ve güvenlik kuvvetleri ile diğer mecburi sektörlerde işbaşında bulunan sektör elemanları gibi, basın mensupları da, kamu görevi olarak, vatandaşlarımızın doğru haber alma ve bilgilendirme görevine cansiperane bir şekilde devam etmektedir. Bu vesileyle diğer görevlilerle birlikte Basın çalışanlarına alkış ve teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Diğer sektörlerden olduğu gibi basın mensuplarından da koronavirüs sebebiyle vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalığa yakalananlara da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Basın sektörü de olumsuz etkilendi

Salgınla mücadelede gelinen noktada dünya ülkelerinden daha iyi düzeyde bir mücadele örneği sergilenen Türkiye’de şüphesiz tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektörünün de bu süreçten olumsuz etkilendiğini ve zor duruma düştüğünü anlatan Özsoy, şunları ifade etti:

“Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı genel tedbirlerin haricinde Basın İlan Kurumu da bir takım önlemler almış, basın kuruluşlarının üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılmıştır. Görünen o ki; bu süreç biraz daha devam edecektir. Bunun için alınan tedbirlere ek bir takım tedbirlere daha ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu vasıtasıyla daha önce duyurduğumuz gibi RTÜK paylarıyla, TÜRKSAT kirasının alınmaması veya faizsiz ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması konusu başta olmak üzere basınımız için talep etmekteyiz.

Bu zor günlerde basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün içerisinde olduğumuz bu zor dönem sona erecektir, süreç sonrasında daha güzel günlere ulaşırken özgür basının da devam ediyor olması gerekmektedir.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günün, Gazetecilerin mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı, basın özgürlüğünün de yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır.

Bu günü gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları vardır ancak ve sorumlulukları da vardır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde yapmaya devam ediyoruz ve gelecekte de yapacağımızı ve buna her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Günümüz kutlu olsun."

Emniyetin genelgesi

Özsoy, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan” genelgeyle ilgili olarak da anayasal bir hak olan halkın bilgi edinme ve basın özgürlüğü adına görev yapan gazetecilerin genelgelerle engellenemeyeceğini ifade etti.

